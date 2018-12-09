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Pazardaki fiyat farkını kalite belirliyor

Pazarlarda aynı cins ürünlerin farklı fiyatlara satılması ile ilgili kafalarda soru işareti oluşurken aradaki ayrımın kalite olduğu belirtiliyor.
09 Aralık 2018 15:15
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Pazardaki fiyat farkını kalite belirliyor

Pazarlarda aynı cins ürünlerin farklı fiyatlara satılması ile ilgili kafalarda soru işareti oluşurken aradaki ayrımın kalite olduğu belirtiliyor.

Herhangi bir tezgahta 2 liraya satılabilen ürün, diğer bir tezgahta 3 hatta 5 liraya satılabiliyor. Halk pazarlarında yaşanan bu durum vatandaşların kafasını karıştırıyor. Türkiye'nin bazı şehirlerinde yetişen ürünlerin daha kaliteli olduğunu vurgulayan pazarcılar, fiyatların da buna göre belirlendiğini aktardı.

Eskişehir'de uzun yıllardır pazarcılık yapan Emin Özkaya, fiyat farklılıkları konusunda dönem dönem vatandaşların da kendilerine sorular sorduğunu belirterek, "Bu konuda belirleyici ana faktör kalitedir. Örneğin; narenciye çeşitlerinde Hatay, Mersin, Antalya, Adana gibi illerimizden gelenler biraz daha ucuz oluyor. Antalya yöresinden gelenler biraz daha pahalı oluyor. Bunlar tamamen kalite ile alakalı. Portakalı ele alırsak, Mersin tarafından gelenleri yediğiniz zaman ağzınızda sakız gibi etki bırakır. Ama Finike tarafından gelenler gofret gibi bir etki bırakır. Finike portakalını 4-5 liradan satıyoruz. Ama 1-2 liraya da var. Amasya elması ile Isparta elmasının fiyatı da farklıdır. Anadolu'nun bir numaralı meyvesi Amasya elmasıdır. Bunun fiyatları ile diğerlerinin aynı olması mümkün değil. Ama fiyatı düşük olan ürünlere de ilgi yoğun. Alım gücü o kadar olduğu için onlara yöneliyorlar. Saygı duyuyoruz tabii ki. Ama fiyatlardaki bu değişikliklerin sebebi kalitedir. Yoksa başka bir sebebi yok" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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