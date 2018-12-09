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Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek öldü
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek öldü.
Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan 2 aylık bebek öldü.
Merkez Haliliye ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde oturan Huriye-Halil B. çiftinin 2 aylık bebekleri Hazal B, annesi emzirdikten sonra kusmaya başladı.
Bunun üzerine yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne götürülen Hazal bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan otopside, bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.
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