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Kış aylarında çocuklarda enfeksiyonlara dikkat

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, kış mevsiminin gelmesiyle çocuklarda üst solunum enfeksiyonu görülme riskinin arttığını söyledi.
09 Aralık 2018 15:27
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Kış aylarında çocuklarda enfeksiyonlara dikkat

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, kış mevsiminin gelmesiyle çocuklarda üst solunum enfeksiyonu görülme riskinin arttığını söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda özellikle grip, nezle, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, okul gibi kalabalık ortamlarda enfeksiyon bulaşma riskinin daha fazla olduğunun altını çizdi. Çocukların enfeksiyondan korunması adına ebeveynlerin en çok dikkat etmesi gerekenin beslenmeyi düzenlemek olduğunun altını çizen Çağrıl, alınacak önlemlere dair şunları söyledi:

"Kırmızı etini, balığını, tavuğunu, proteinini, ekmeğini, tahılını, günlük bir bardak sütünü, bir porsiyon meyvesini almasını öneriyoruz. Özellikle 2-5 yaş grubu tek yönlü beslendiği için enfeksiyona daha meyilli oluyorlar. Hijyen de beslenme kadar önemli. Çocuklara özellikle el yıkamak öğretilmeli. Çünkü okullardaki bulaşma en çok elle temas ve hapşırma, tükürük ve benzeri gibi damlacık yolları ile bulaşıyor. Bir diğer önemli konu da okula giden hasta çocuğun evde istirahat etmesini sağlayarak diğer öğrencilere temas yoluyla enfeksiyon geçmesinin önüne geçmek. Eğer çocuk okula gitmek zorundaysa elleri daha sık yıkamasını ve gerekirse maske kullanmasını öneriyoruz."

"Öğretmenler de dikkatli olmalı"

Sınıflarda öğrenci sayısı arttıkça enfeksiyon riskinin de arttığına değinen Dr. Çağrıl, çocukların enfeksiyondan korunması adına öğretmenlerin dikkatli olmaları gerektiğine değindi. Çağrıl, "Her okulun şartı birbirinden farklı olmakla birlikte sınıf mevcutları aşağı yukarı 20 ile 40 arasında değişiyor. Sınıf mevcutları ne kadar az ise çocuklar açısından o kadar iyi. Sayı arttıkça enfeksiyon riski de artıyor. Dolayısıyla burada öğretmenlere de çok iş düşüyor. Öğretmenlerimizin sınıfın hijyeni ve havalandırmasına dikkat etmesi, hasta çocukların da ya istirahat etmesini ya da diğer çocuklarla temas etmemesini sağlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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