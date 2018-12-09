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Beyin kanaması geçiren öğretim görevlisi toprağa verildi

Denizli'de evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Önder Çivril (50), İzmir'in Gaziemir ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı. Yağmurlu havada yapılan cenaze töreninde, yakınları ve öğrencileri, gözyaşlarını tutamadı.
09 Aralık 2018 15:31
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Beyin kanaması geçiren öğretim görevlisi toprağa verildi

Olay, cuma günü saat 18.00 sıralarında Pamukkale ilçesindeki Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Önder Çivril derse girmeyince, öğrencileri okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de yakınlarına haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, polis eşliğinde kapıyı kırıp eve girdi. Önder Çivril'in banyoda cesedi bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çivril'in cenazesi, PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopside Çivril'in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumartesi günü görev yaptığı üniversitede düzenlenen törenin ardından Önder Çivril'in cenazesi, bugün ailesinin yaşadığı İzmir'in Gaziemir ilçesine getirildi.

İstasyon Camii'nde düzenlenen cenaze namazına annesi Esma ve babası Emin Çivril ile diğer yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK Matematik ödülü sahibi olan Önder Çivril'in yağmur altında yapılan cenazesinde annesi ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Emin Çivril, cenaze namazını oturarak kıldı. Alınan helalliğin ardından Çivril, Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA
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