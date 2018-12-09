1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktor anne, oğluna karşı uzaklaştırma kararı aldırdı

İzmir'de kadın doğum uzmanı olan A.M.B., evine gelip beyzbol sopasıyla eşyaları kıran ve kendisini özel hayatına dikkat etmemekle suçlayan lise öğrencisi oğlu 17 yaşındaki O.B.'ye karşı, mahkemeden hem koruma hem de evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu gelişme üzerine Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi, O.B.'nin velayetini tedbiren göz doktoru olan baba N.M.B.'ye verdi.
09 Aralık 2018 15:35
Yazdır
Doktor anne, oğluna karşı uzaklaştırma kararı aldırdı

İzmir'de kadın doğum uzmanı olan doktor A.M.B. ile göz doktoru N.M.B., 1999 yılında mutlu bir yuva hayaliyle evlendi. 2001 yılında ise çocukları O.B. dünyaya geldi. Ancak çift, çocuklarının da dünyaya gelmesinden sonra sık sık tartışmaya başladı. Mutlu evlilikleri bozuldu, 2002 yılında da anlaşmalı olarak boşandı. O.B.'nin velayeti de anne A.M.B.'de kaldı.

Lise öğrencisi O.B., son 1,5 yıldır annesiyle iddiaya göre alkol aldığı ve zaman zaman eve gelmediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bu nedenle de babasının evinde kalmayı tercih etti. Bu süreç içerisinde baba N.M.B., oğlunun velayetini alabilmek için Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'ne, 'velayetinin değiştirilmesi' davası açtı. Ancak anne A.M.B. buna karşı çıktı, velayetin kendisinde kalmasını talep etti. Velayet davası sürdüğü sırada O.B., mayıs ayında annesini cep telefonundan görüntülü olarak aradığında, iddiaya göre onu alkollü ve yanında da tanımadığı bir erkekle gördü. O.B. bu nedenle annesi ile muayenehanesinde tartıştı. Bir başka zamanda da annesinin evine giden O.B., evde bir erkek olduğunu gördü. Bu duruma sinirlenen O.B., beyzbol sopasıyla annesinin evine zarar verdi, eşyaları kırdı.

ANNE OĞLUNA KARŞI KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Oğlunun bu davranışından sonra anne A.M.B., Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurup, kendisine karşı hem koruma, hem de oğlunu uzaklaştırma kararı talep etti. A.M.B.'nin avukatı mahkemeye sunduğu dilekçesinde, O.B.'nin babasının yanında kaldığını, baba N.M.B.'nin oğlunu anneye karşı kışkırttığını, bunun üzerine O.B.'nin de eve gelip beyzbol sopası eşyaları kırdığını belirtti. Ağustos ayında Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, lise öğrencisi O.B.'nin annesi A.M.B.'nin ev ile iş yerine 3 ay boyunca yaklaşmaması kararı verdi. Kararda ayrıca O.B.'nin 3 ay boyunca iletişim araçlarıyla anneyi rahatsız etmemesi de yer aldı.

MAHKEME VELAYETİ BABAYA VERDİ

Bu gelişmeler çiftin devam eden velayet davasında da etkili oldu. Anne koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunun velayetini babaya vermek istemediğini mahkemede yineledi. Eylül ayında Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, annesiyle yaşadığı olumsuzlukları anlatan O.B., velayetinin babasına verilmesini istedi. Bu gelişme üzerine, çocuğun velayetini tedbiren baba N.M.B.'ye veren mahkeme, pedagogdan rapor istedi. Sosyal hizmet uzmanı pedagog, anne, baba ve çocukla birebir görüşmeler yaptı. Mahkemeye sunduğu raporda, O.B.'nin velayetinin baba N.M.B.'ye verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatine vardığını ifade etti.

Davayla ilgili değerlendirme yapan baba N.M.B.'nin avukatı Emine Merve Görgülü, "Anne hem evden uzaklaştırma ve koruma kararı aldırtıyor, hem de velayeti bırakmak istemiyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Hem kendinizden uzaklaştıracaksınız, hem de velayeti bırakmayacaksınız. Velayetin düzenlenmesinde asıl olan amaç, küçüğün yararı olduğundan, mahkemenin de tedbiren babaya verdi" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,281 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öldürdüğü eşine, mezar kazıp fotoğrafını göndermiş
09 Aralık 2018 18:04		 Vatandaşlar lise öğrencisi için seferber oldu
09 Aralık 2018 17:56
Arızalı asansörden kurtarılan çocuk polislere sarıldı
09 Aralık 2018 17:01		 Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
09 Aralık 2018 16:52
Pastırma fiyatı yüksek olunca hindi pastırması üretti
09 Aralık 2018 16:43		 Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar
09 Aralık 2018 16:34
Sibirya soğukları kapıda!
09 Aralık 2018 16:27		 Öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
09 Aralık 2018 16:00
Beyin kanaması geçiren öğretim görevlisi toprağa verildi
09 Aralık 2018 15:31		 Bitkisel hayattan sınava
09 Aralık 2018 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Müteahhite otopark jesti
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
Muğla adayı muhalefete göre seçilecek
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş
Milyonlarca insan asgari ücretin belirlenmesini bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vera Tulyakova 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 5
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 2
kültürel müslüman 2
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
hevayı ilah edinme 2
medipol başakşehir 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam