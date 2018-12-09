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5 yıldır kapalıydı... Yeniden halka açılacak

İzmir Seferihisar'daki kaçak ve eski binaların vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği için 5 yıldır kapalı olan Teos Ekmeksiz Plajı; yıkımların ve çevre düzenlemesinin ardından halka açık hizmet vermeye hazır hale getirildi. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer; "Danıştay'ın sahillerin ve plajların halka açık olarak kullandırılmasıyla ilgili emsal kararları var. Biz de bu kararlardan yararlanarak plajı tekrar halkın kullanımına açmak istiyoruz" dedi.
09 Aralık 2018 15:39
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5 yıldır kapalıydı... Yeniden halka açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan Türkiye'nin ve dünyanın en güzel koylarından biri olan Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'ndeki Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı, yaklaşık 5 yıl önce kaçak binaların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle mühürlenip, kapatıldı. Seferihisar Belediyesi, plajın tekrar halka açılması için harekete geçip, Orman Bakanlığı Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile sürdürdüğü resmi görüşmelerin ardından bölgeyi yaptığı yıkım çalışmaları ile eski ve kaçak yapılardan temizledi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yıllardır kapalı olan Ekmeksiz Plajı'nda önemli bir merhale aşıldı. Bakanlıklar arasında sorun olan eski yapılar belediyemizce yıkıldı. Bundan sonra Danıştay'ın sahillerin ve plajların halka açık kullandırılmasıyla ilgili olarak almış olduğu emsal kararlardan yararlanıp, plajı tekrar halkın kullanımına açmak istiyoruz" dedi.

'BAKANLIKTAN RESMİ TALEPTE BULUNDUK'

Plajın halka açılmasıyla ilgili Orman Bakanlığı Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne de resmi talepte bulunduklarını belirten Soyer, şöyle dedi:

"Seferihisar Belediyesi olarak mavi bayrak ile buluşturup, ücretsiz olarak 11 plajda sunduğumuz hizmeti, Teos Ekmeksiz Tabiat Parkı'nda da sürdürmek mümkündür. Söz konusu mavi bayraklı plajlarda verdiğimiz hizmetler mobil WC, duş, şezlong, şemsiye, cankurtaran ve temizlik hizmetlerini kapsamaktadır. Engellilerin kullanım imkanları dahil olmak üzere, güvenlik ve temizlik standartlarının evrensel ölçülerde güvence altında tutulduğu ve hiçbir satış ünitesinin yer almadığı plajlarda, tüm hizmetler ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyemize bu kapsamda vereceği yetki ile Türkiye'nin en çok mavi bayraklı halk plajına sahip olma unvanını taşıyan Seferihisar, bu unvanını Teos Ekmeksiz Plaj ve Parkı'yla taçlandırmış olacaktır."

DHA
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