Müzik öğretmeninin köpekleri de derslere giriyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan'ın derslerine, köpeği "Aslan" da giriyor.

Yakakent 100. Yıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olan 41 yaşındaki Ceylan, doğa tutkusuyla dikkati çekiyor.

Küçük kulübesindeki doğayla iç içe hayatını sosyal medyadan paylaşan ve çok sayıda takipçisi olan Cemil öğretmen, şehir hayatı içinde sıkışıp kalan pek çok insanın adeta hayallerini yaşıyor.

Zamanının büyük bir kısmını elektrik ve suyu olmayan kulübede kızı ve iki köpeği ile şehir stresinden uzak bir şekilde geçiren Cemil öğretmen, köpeklerini de okula götürüyor.

"Aslan" adını verdiği Çin aslanı kırması 2 yaşındaki köpeği ile müzik derslerine giren Cemil öğretmen, öğrencilerine de doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor.

Ders sırasında uysal tavırlarıyla dikkati çeken "Aslan", zamanla müzik derslerinin adeta maskotu haline gelmiş durumda. Aslan'a, zaman zaman Cemil öğretmenin "Dora" isimli köpeği de eşlik ediyor.

Samsunda görev yapan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, hayvan sevgisini öğrencilerine de aşıladı. Öğretmen iki köpeğini sık sık okula götürüyor, hatta köpekler bazı derslere de giriyor. pic.twitter.com/cYLDOpSHjt MemurlarNet (@memurlarnet) 9 Aralık 2018

Zamanının çoğunu doğada geçiren 13 yıllık müzik öğretmeni Ceylan, karşılaştığı yaralı sokak hayvanlarını da tedavi ettirip sahiplendiriyor.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayla iç içe bir yaşam tarzını benimsediğini anlattı. Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Cemil öğretmen, öğrencilerine de bunu aşılamaya çalıştığını söyledi.

Köpeği Aslan'ı ve zaman zaman Dora'yı bu nedenle velilerin ve yönetimin de izniyle okula getirdiğini anlatan Ceylan, "Köpeklerim uysal ve insan canlısı. Öğrenciler başta olmak üzere, birçok meslektaşım Aslan ve Dora sayesinde köpek korkusunu yendi." diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır köpeği Arslan'la müzik derslerinin renklendiğini söyleyen Cemil öğretmen, şunları dile getirdi:

"Biz dersimizi işlerken köpeğimin orada yatması, arada çocukların yanına gitmesi, çocukların onu sevmesi hem köpeğimin hem de çocukların hoşuna gidiyor hatta zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyoruz. Bir eğitimci olarak, çocukları doğayla buluşturmanın ve doğayla bağ kurmalarını sağlamanın, hem eğitimcilerin hem de anne babaların öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğine inanıyorum ancak o zaman öğrenmekten zevk alan, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen, doğa ve diğer tüm zeka alanlarını aktif bir şekilde kullanabilen, daha sağlıklı, yaratıcı, stressiz, mutlu, çevre ve doğaya önem veren çocuklar yetiştirebiliriz."

Öğrenciler de "Aslan"la ders işlemekten mutlu olduklarını, "Aslan"ın gelmediği günler ise üzüldüklerini ifade etti.

Ceylan'ın kızı ve 6. sınıf öğrencisi Beste Ceylan da köpekleri ve onlarla birlikte vakit geçirmeyi çok sevdiğini, arkadaşlarının da Aslan'la çok mutlu olduğunu söyledi.