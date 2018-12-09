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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı
09 Aralık 2018 15:47
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi ile PKK/KCK/PYD-YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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