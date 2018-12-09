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Erzurum ve Kars, beyaza büründü

Erzurum ve Kars, uzun bir aradan sonra dün akşam yağan karla beyaza büründü.
09 Aralık 2018 15:51
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Erzurum ve Kars, beyaza büründü

Lapa lapa yağan kar, kayak merkezinin yer aldığı Palandöken Dağı'ndaki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de hazır kıta bekletildi. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımları kardan temizledi. Çatıları, cadde ve sokakları, araç ve ağaçların üzerini kaplayan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Heykeller kardan adama döndü.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta da kent merkezinin büyük bölümü beyaza büründü. Hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar, Cumartesi günü sezon açılışı yapılan Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Çocuklar, özledikleri kartopu oyununu oynadı ve karlarda yuvarlandı.

ARDAHAN GÜNE KARLA UYANDI

Ardahan'da birkaç gündür devam eden yağmur, dün gece yerini kar yağısına bıraktı.

Sabaha kadar aralıklarla yağan kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte otomobiller, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabaha karla uyananlar buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle cadde ve sokaklardaki kar erimeye başladı.

Vatandaşlar, birkaç gündür yağan yağmurun ardından yeniden karlı bir güne uyandıklarını, Ardahan'da kar yağışının normal olduğunu söyledi.
DHA
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