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Beslenme uzmanından öğrencilere önemli uyarılar

Diyetisyen Furkan Ekrem Vural: - "Öğrencilerin düzensiz beslenmesi ilerleyen dönemde sıkıntı yaşatıyor"
09 Aralık 2018 15:56
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Beslenme uzmanından öğrencilere önemli uyarılar

Diyetisyen Furkan Ekrem Vural, üniversite eğitimi için ailelerinden ayrı şehirlerde yaşamak zorunda kalan öğrencilere, günlük beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de özellikle 18-25 yaş arası gençlere danışmanlık yapan Uzman Diyetisyen Furkan Ekrem Vural, öğrencilerin günlük beslenme sorunları ile bazı önerilerde bulundu. Öğrencilerin, ailelerinden ayrıldıktan sonra günlük yaşamlarında ciddi değişiklikler olabildiğini dile getiren Vural, bu konuda bilinçli hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Öğrencilere çeşitli önerilerde bulunan Vural, "Ailelerinden ayrılıktan sonra buraya gelen öğrenci gençlerimizin birçoğu sağlık konusunda destek için bize de geliyor. Bazıları ise kilo aldıktan sonra veya bir hastalığa yakalandıktan sonra geliyorlar. Sebebi ise; ilk günlerde nasıl ve ne olduğunu farkında olmuyorlar ve yemek, spor, uyku ve sağlıkla ilgili konulara dikkat etmiyorlar. Öncelikle bir insan ilk önce sağlıklı beslenmek için kahvaltı öğünü, öğle öğünü ve akşam öğünlerini tüketmek zorunda. Bunun dışında ihtiyaca bağlı olarak ara öğünler tüketebilir. Mesela kahvaltıda; yumurta tüketimi, peynir tüketimi, ekmek veya bunun tam tahıllı olanını tüketebilir, seviyorlarsa kahvaltıda meyve de tüketebilirler. Süt tüketebilirler, yoğurt tüketebilirler. Zeytin ve ceviz bunlara eklenebilir. Bunların miktarları kişiden kişiye değişir. Kişinin ihtiyacına göre, beklentisine, cinsiyetine, yaşına, boyuna, kilosuna göre ve yağ oranına göre değişir" şeklinde konuştu.

"Bulgur pilavı veya makarna yağlı olmadığı düşünülüyorsa değerlendirilebilir"

Öğle vaktindeki beslenme ile ilgili görüşlerini de paylaşan Vural, "Sabah ve öğle arasında uzun bir vakit varsa ve açlık çekiliyorsa meyve yanına süt tüketimi olabilir. Meyve yanında ceviz de olabilir. Sağlıklı beslenmek isteyen insanlar, dışarı çıkarken yanına kolay olarak genelde kuru kayısı veya ceviz alırlar. Bunlar çok rahatlıkla taşınabilir. Öğle yemeklerini okulda tüketen kişi için, örneğin yemekhanede bir ana yemek çıkar ve yağlıdır. Örneğin, tavuk soteyi, sebzeleri ve tavuk parçalarını çatalla yemesi daha iyi bir tercihtir. Çünkü yemeğin suyunu yemez ve sudan gelecek ekstra yağı almamış olur ve yanına yemek olarak alternatif çıkabilir. Bulgur pilavı veya makarna yağlı olmadığı düşünülüyorsa değerlendirilebilir. Tabii bu düşünce kişinin algısına göre değişir, bana yağlı gelen bir yemek başka bir insana yağsız gelebilir. Eğer yağsız olduğunu düşünüyorsa pilavı yiyebilir, yağlı olduğunu düşünüyorsa çok az yer ya da daha iyi bir seçenek olarak yanında tam buğday ekmeği veya çavdar ekmeği gibi sağlıklı ekmekler taşıyabilir ve bunlardan karbonhidrat ihtiyacını alır. Daha sonra ikindi ara öğünü gelir ikindi ara öğününde; mesela leblebi tarzı, galeta tarzı şeyler olabilir veya süt, yoğurt ve ayran tarzı şeyler olabilir. Tam buğday ekmeğinden yapılmış bir sandviç olabilir" ifadelerini kullandı.

"Geç saatte yatan insanlar bir ara öğün yapmalı"

Akşam yemeklerinin evde yenmesi halinde uyulması gereken kurallara da açıklık getiren Vural, şunları kaydetti:

"Akşam yemeği evde yeniyorsa, etli bir yemek ya da baklagil tarzı bir yemek olması iyi olur. Eğer öğlen et tarzı bir yemek yendiyse akşam daha hafif sebze yemeği, baklagil tarzı veya çorba gibi yemekler yenmesi gerekir. Bunlar öğünlerimizin kabataslak halidir. 'Gece ara öğün tüketilmeli mi?' dersek bu kişinin tamamen yatma saatiyle ilgilidir. Geç saatte yatan insanlar bir ara öğün yapmalı yoksa kan şekeri düşebiliyor. 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerini düşünürsek, 7-8 saatlik uyku yeterlidir. Fazla uyku ilk olarak kilo almanıza neden olur ikinci olarak ise sizi sürekli olarak yorgun yapar."
DHA
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