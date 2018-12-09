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Öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin son yolculuğuna uğurlandı.
09 Aralık 2018 16:00
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Öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cenazesi defnedildi.

Doç. Dr. Girgin'in naaşı, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda düzenlenen törenin ardından kortej eşliğinde İzzet Paşa Camisi'ne getirildi.

Bu sırada Girgin'in yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Girgin'in cenazesi tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Girgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, meslektaşları, öğrenciler, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Girgin, dün Nail Bey Mahallesi Tuncay Sokağı'ndaki bir apartmanın 5'inci katında bulunan öğrenci evine gelmiş, burada doktor ile evdekiler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanmıştı.

Yapılan incelemede doktor Girgin'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, tıp fakültesi öğrencisi F.A. ile pratisyen hekim Ç.G.B'yi gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
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