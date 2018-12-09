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Hatay'da mahalleyi böcekler istila etti

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir mahallede yoğun olarak görülen ve mahalle sakinlerini tedirgin eden böceklerle ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü inceleme başlattı
09 Aralık 2018 16:12
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Hatay'da mahalleyi böcekler istila etti

Hatay'ın Hassa ilçesi Demrek Mahallesi'nde son günlerde yoğun olarak görülen böcekler nedeniyle mahalle sakinleri sıkıntı yaşıyor.

Evlerinin içine kadar giren böceklerle mücadele etmekte başarılı olamayan mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Şıhlar, söz konusu mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Böceklerden inceleme yapılmak üzere numune alındığı ve bölgenin ilaçlanacağı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı, mahallelinin böcekler yüzünden tedirgin olduğunu söyledi.

Böcekleri uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler denediklerini ama hiçbirinin etkili olmadığını anlatan Narcı, "Mahallemizde genelde yaşlı insanlar yaşıyor. Yaklaşık 10 günden beri adeta mahallemizi böcekler istila etmiş durumda. Aynı zamanda gün geçtikçe de ilerliyorlar. Komşu mahallemiz olan Yuvalı Mahallesi'ne de sıçramış. Yaklaşık 5 kilometrelik alanı kaplamış durumda. Ne yaptıysak evlerden uzaklaştıramıyoruz." diye konuştu.

Nazlı Akça da yetkililerin bir an önce yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulmasını istedi.
Anadolu Ajansı
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