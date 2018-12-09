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Genel Cerrahın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi ile kadın pratisyen doktor tutuklandı
09 Aralık 2018 16:16
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Genel Cerrahın ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in, öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi F.A. ile pratisyen hekim Ç.G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Doç. Dr. Girgin, dün Nail Bey Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında bulunan öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili tıp fakültesi öğrencisi F.A. ile kadın pratisyen hekim Ç.G.B. gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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