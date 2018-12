Çörekleri birinci oldu, siparişlere yetişemiyorlar

Mardin'de unutulmaya yüz tutan Süryani çöreğini Hindistan'dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan ve 2017'de düzenlenen Tarım Ürünleri Oscarları Yarışması'nda 1'inci olan Balcı ailesi siparişlere yetişemiyor. Aile, açtığı iş yerinde günde 80-100 tepsi Süryani çöreği üretiyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle göç ettikleri İstanbul'dan 2009 yılında Mardin'e dönen Balcı ailesi, tarihi Dayrulzafran Manastırı'nda işe başladı. Kaybolmaya yüz tutan Süryani çöreğini Hindistan'dan getirdikleri 32 çeşit baharatla yeniden yapmaya başlayan aile, 2017'de İstanbul'da 700 ürünün katıldığı Tarım Ürünleri Oscarları Yarışması'nda yaptığı çörekle birinci oldu. Daha sonra manastırdan ayrılan ve kendi iş yerlerini açan aile, şimdi siparişlere yetişemiyor.

Mardin'e 2009'da döndüklerini ve asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu belirten Edip Balcı, "Döndükten sonra Dayrulzafran Manastırı'nda pazarlama müdürü olarak işe başladım. Eşim Seyhan da burada mutfak işlerini ve Süryanilerin çöreğini yapmakla görevliydi. Bu çörek unutulmak üzereydi. Süryanilerin evlerinde bulunması gereken bir çörek. Biz bunu manastıra geçmemizle Suriye'deki bir firmadan esinlenerek yeniden yapmaya başladık. Yaptığımız çörek yarışmada 700 ürünü geride bırakıp birinci oldu" dedi.

Daha sona iş yerlerini açtıklarını anlatan Balcı, "Tepsi tepsi satılan bu çöreğin özelliği baharatlar. Baharatları her seferinde taze taze Hindistan'dan özelikle getiriyoruz. Türkiye'de baharatlar var ama istediğimiz tazelikte olmadığı için her ay Hindistan'dan periyodik olarak getiriyoruz. 32 çeşit baharat kullanıyoruz. Her gün yaklaşık 80 ile 100 tepsi arası üretmekteyiz. İş bölümü yaptık. Neredeyse üç vardiya çalışabilecek duruma gelmekteyiz" diye konuştu.