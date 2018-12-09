1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ilk yerli elektroşok silahı nasıl ortaya çıktı?

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektroşok silahı Wattozz'un nasıl ortaya çıktığını anlattı
09 Aralık 2018 16:46
Yazdır
Türkiye'nin ilk yerli elektroşok silahı nasıl ortaya çıktı?

Türkiye'nin milli ve yerli ilk elektroşok silahı "Wattozz"u üreten ekipte bulunan ve projenin de mimarları arasında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fazıl Kırkbir projenin ortaya çıkış serüvenini anlattı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde güvenlik güçleri tarafından kullanılan ABD yapımı elektro şok silahı Taser'e rakip olacağı söylenen Milli elektroşok silahı "Wattozz", önemli özellikleri ve diğer örneklerine göre daha düşük maliyeti ile silah sanayisinde adından söz ettirmeye başladı. Proje aşamasından üretim aşamasına kadar tamamen yerli ve milli imkanlarla ortaya çıktıklarını belirten Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, yaklaşık 20 yıldır yeni ürün geliştirme projeleri ile uğraştığını söyledi. Kırkbir, "2017 yılında başladı bu proje. İlk olarak patent ve faydalı model başvurusu için sıvı şok silahı projemizi yaptık. Proje Albayraklar Grubu'nun ilgisini çekti. Kendilerinin de 3 yıldır bir şok silahı yapmak için çalışmaları olduğunu söylediler ve beraber çalışıp çalışamayacağımızı sordular. Ben de memnuniyetle kabul ettim ve çalışmalara başladık. İlk olarak sıvı şok tabancası üzerine çalıştık. Daha sonra yine KTÜ Mühendislik Fakültesi'nden akademisyen bir arkadaşımla birlikte ilk sıvı şok silahının prototipini yaptık fakat istediğimiz verimi alamadık. Biz de sonra Albayraklar Grubu ve hocalarımızla yaptığımız toplantıda kuru şok silahına geçmeye karar verdik. Daha sonra kuru şok silahına başladık. Silah belirli bir aşamaya gelince yine bu konuda çalışan başka bir mühendis arkadaşımız da ekibe katıldı. Onun da uzmanlığı merminin uzaktan kumanda edilmesi idi. Yaklaşık 9-10 aylık bir çalışma neticesinde bu silahımızı geliştirmiş olduk. Şu anda prototipleri bitirmiş durumdayız. Sıkıntısız bir şekilde hepsi çalışıyor. Artık seri üretim için çalışmalara başlandı" dedi.

"Aradaki kablo ortadan kalkınca hedeflere tam isabet sağlanıyor"

Projenin tamamen bir ekip ürünü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kırkbir, "Dünyada şok silahlarında genel olarak kablolu sistem kullanılıyor. Bunların kablolu olmasının sebebi elektriğin silahta olmasıdır. Aradaki kablo elektriği mermiyi aktarır. Fakat bu silahlar hedef alma noktasında sıkıntılara yol açıyor. Kablolu şok silahında hedefin elektriğe maruz kalabilmesi için biri nötr biri faz olarak aynı anda iki mermi çıkıyor. İkisinin aynı anda hedefe değmesi lazım. Aynı anda iki tane mermi çıktığı için tek bir noktadan hedefi vurmak mümkün olmuyordu. Aradaki mesafe arttıkça hedeflerin saplanacağı noktalar da değişiyordu. Bizim projemizle birlikte aradaki kablo ortadan kalkınca ve iki yerine tek bir mermi kullanılınca hedef alma konusundaki sıkıntı da ortadan kalkmış oldu. Böylece hedeflere isabet ettirme olasılığı arttı" diye konuştu.

Kablolu olan şok silahlarında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Kırkbir, "Biz de istedik ki bu sıkıntıları ortadan kaldıracak bir şok silahı yapalım. Piyasadaki şok silahlarında büyük bir kısmında kamera sonradan eklenir. İçinde kamerası dahil olan bir şok silahı yok. Bizim yaptığımız silahta kamera direk silahla birlikte. Lazer işaretleyici sayesinde çok rahat nişan alabiliyorsunuz . En önemli özelliği tabi bu kablosuz olmasından kaynaklanıyor. Zaten kablo olmadığı için de mesafe sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.

"Vücuda direk temasta bile zararı çok az"

Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, şok silahının tamamen savunma amaçlı ve insan sağlığına en az zararı verecek şekilde yapıldığına dikkat çekerek "Normalde bu silahların kullanım alanı 5-6 metredir. Bizim projenin etkili kullanım alanı 8 metre. İstenirse mesafe ve hız arttırabilir. Fakat biz insan sağlığını önemseyerek bu mesafede tutmayı tercih ettik. Diğer şok silahlarında yaralanmalar çok fazla olduğu için biz merminin hızını öyle bir ayarladık ki çıplak zeminde bile denk gelse vücuda fazla zarara sebep olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Wattozz ismi nerden çıktı ?

Silahın ismi ile ilgili de bilgiler veren Kırkbir, şunları söyledi:

"Vatoz balıklarının büyük bir bölümü kendilerine yönelik gelen saldırıları vücutlarında ürettikleri elektrik ile savuştururlar. Yani kendilerini elektrik ile savunurlar. Şok silahımızın ismini verirken de bundan esinlendik. Vatoz bizim silahlar için kullandığımız genel marka adımız. Dünyanın pek çok ülkesinde 'Albayraklar Savunma' adına tescil ettirildi. Şok silahında kullandığımız WATTOZZ ismine gelince ise söz konusu elektrik olunca bildiğimiz gibi normal evlerdeki elektrik prizlerinde biri nötr ve biri faz olmak üzere iki ana hat vardır. Bunlardan fazda elektrik yükü olup çarpmaya sebep olan hat budur. Diğerinde ise elektrik yükü yoktur. İşte bizim silah marka ismimiz olan 'Vatoz' kelimesinin sessiz harfleri faz ucunu, sesli harfleri de nötr ucu temsil etmektedir. Elektriğe maruz kalan canlı titrediği için faz ucu temsil eden V, T ve Z harflerini titremeyi temsil etmesi için çift kullandık. Böylece 'VVATTOZZ' ismi oluştu."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 696 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilgisayar oyunları olimpik spor olmayacak
08 Aralık 2018 23:26		 Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
08 Aralık 2018 22:41
SpaceX'ten uzay istasyonuna Noel hediyesi
08 Aralık 2018 22:06		 Antalya'da sahneden düşen robot parçalandı!
08 Aralık 2018 18:42
Instagram'daki çizgilenme sorunu kafaları karıştırdı
08 Aralık 2018 16:14		 WhatsApp kullanıcılarına kötü haber
08 Aralık 2018 16:02
Çin Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı gönderdi
08 Aralık 2018 01:53		 Çinlilerden 5G'li telefon: Xiaomi Mi Mix 3
07 Aralık 2018 17:29
Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti
06 Aralık 2018 23:18		 iOS 12.1.1 güncellemesi yayınlandı
06 Aralık 2018 19:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Müteahhite otopark jesti
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
Muğla adayı muhalefete göre seçilecek
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş
Milyonlarca insan asgari ücretin belirlenmesini bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vera Tulyakova 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 5
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 2
kültürel müslüman 2
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
hevayı ilah edinme 2
medipol başakşehir 1
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam