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Suriye sınırında terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen bir terör örgütü PYD/PKK üyesi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden kaçan teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçeceğine ilişkin istihbarat bilgisine ulaştı.
Sınırdaki önlemlerini artıran güvenlik güçleri, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında PYD/PKK mensubunu gözaltına aldı.
Terörist, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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