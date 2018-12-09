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Boşanma aşamasındaki öğretmen eşinden şikayetçi oldu

Manisa'da sağlık memuru kadın, boşanmak istediği öğretmen eşinin kendisini tehdit edip otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu
09 Aralık 2018 17:11
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Boşanma aşamasındaki öğretmen eşinden şikayetçi oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağlık memuru Deniz İlçin S. boşanma davaları devam eden öğretmen eşinin kendisine tehditte bulunarak, aracının lastiklerini kesip camlarını kırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan Deniz İlçin S. eşinin aracına zarar verdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de polise teslim etti.

Deniz İlçin S. gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle 12 yıllık evliliklerinden 2 çocukları olduğunu, daha önce boşandıklarını anlattı.

Çocukları olduğu için yeniden barışıp bir araya geldiklerini, sorunlarının devam ettiğini anlatan Deniz İlçin S. "Bir buçuk yıl önce tekrar boşanma kararı aldık ve şu an çekişmeli boşanma davamız devam ediyor. Bu aşamada eşim kullanmış olduğum arabama zarar vermeye başladı. Beşinci kez zarar verdi. Lastiklerini patlatıyor, camlarını kırıyor." dedi.

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin evine gelerek kendisini tehdit ettiğini öne süren Deniz İlçin S. "Can güvenliğimin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bana bunları yapan adamın, boşanmak üzere olduğum eşimin bir öğretmen yani bir eğitimci olmasından dolayı çok şaşkınım." ifadelerini kullandı.

Deniz İlçin S. otomobilinin lastiklerinin kesilmesi ve camlarının kırılmasına ilişkin kamera kayıtlarını polise teslim etti.

Görüntülerde bir kişi, farklı tarihlerde Deniz İlçin S'nin oturduğu apartmanın önüne geliyor. Otomobilin lastiklerini kesen kişinin taşla aracın camını kırıp uzaklaşması görüntülerde yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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