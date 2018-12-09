Uyuşturucuyla mücadele 'PKK bataklığı'nı kurutuyor

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğünün (SAMER) düzenlediği "Uluslararası Uyuturucu Konferansı"na katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucunun Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunlarından olduğunu hatırlattı.

Bu tür organizasyonlarla uyuşturucuyla mücadelenin ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarını bir araya getirerek çözümler üretmeye çalıştıklarını anlatan Çolak, akademi olarak raporlarla, araştırma ve akademik çalışmalarla Türkiye'nin her türlü güvenliğiyle ilgili sorunlara kafa yorduklarını, çözümler üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Erzincan'da 5 Aralık'ta tarihin en büyük eroin yakalamasının (Bir tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti) gerçekleştirildiğini hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Narko terör diye önemli bir konu var. Yani uyuşturucu ticareti ve terör örgütlerinin ilişkisi. Dünyadaki birçok terör örgütünün temel finans kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu görüyoruz. Bu Kolombiya'da böyle, DEAŞ, El-Kaide ve PKK için de böyle. Türkiye, üzerinde bulunduğu coğrafi konum nedeniyle doğudan batıya uyuşturucu ticaretinde kavşaklardan biri. Özellikle Avrupa'daki uyuşturucunun yüzde 50'ye yakını Afganistan'da üretiliyor. Oradaki uyuşturucu da İran, Kuzey Irak ve Türkiye üzerinden batıya naklediliyor. Tespit ve değerlendirme de bu trafiğin PKK tarafından kontrol edildiği yönünde."

"Örgütün kabiliyeti zayıfladı"

Terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik son yıllarda ciddi adımlar atıldığına dikkati çeken Çolak, PKK'ya yönelik mücadele anlamında ciddi başarı elde edildiğini ifade etti.

Eleman teminine yönelik ciddi kısıtlama olduğunu, Güneydoğu Bölgesi'ndeki kontrolde büyük ilerleme sağlandığını vurgulayan Çolak, "PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu trafiğine yönelik çok ciddi darbeler vurulmaya başlandı. Haliyle örgütün kabiliyeti zayıfladı. Eleman temini, diğer organizasyonlarını uyuşturucudan elde ettiği parayla finanse ediyor. Bunu kısarsak örgütte gerileme daha hızlı olacak, gittikçe zayıflayacaktır." diye konuştu.

Uyuşturucunun artık uluslararası bir konu olduğunu belirten Çolak, uyuşturucuyla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine işaret etti.

Çolak, bu durumun terör örgütü PKK için de geçerli olduğunu, örgütün artık ulusal bir tehdit olmaktan çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle gelişmiş batı ülkeleri için de bir tehdit. PKK, terör eylemlerini bırakın bu haliyle bile Batı için çok büyük tehdit. Batı bunun farkında mı? Sıkıntımız bu. İş birliği var ama bunu daha da detaylandırmamız lazım. Tedbirler almamız lazım. PKK'yı da uluslararası bir tehdit olarak görüp uluslararası düzeyde tedbirlerle yavaş yavaş bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem uyuşturucuyla hem de PKK ile mücadelede uluslararası işbirliği kaçınılmaz hale geldi. Uyuşturucu ticaretini tamamına yakın bitirirsek PKK'nın köklerini kurutmuş oluruz. Finans kaynağını kestiğiniz zaman diğer kabiliyetleri de zayıflayacaktır. Yavaş yavaş sonu gelir."