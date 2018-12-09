Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması

Emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir defaya mahsus olmak üzere tüm emniyet teşkilatı personeline verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Emekli Polisler Platformu, özlük hakları ile ilgili basın açıklamasında bulundu. 3600 ek göstergenin bir defaya mahsus olmak üzere tüm emniyet teşkilatı personeline verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını talep eden emekli polis memurları adına açıklama yapan bir polis memuru, "Türk polis teşkilatının fertleri olarak uzun yıllar boyunca ülkemizin değişik bölgelerinde ailelerimizden, sağlığımızdan ve hayatımızdan fedakarlık yaparak, zor koşullar altında çalışarak emekli olduk. Bu süreç içerisinde polisin emeği her zaman övüldü ancak hak ettiği değere gelince hep günübirlik veya kalıplaşmış klişe sözlerle, umutlar bir başka bahara ertelenmiş, daha acı olanı ise o bahar hiç gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

Polislerin, aktif görev yaptığı zaman maaşının önemli bir kısmının Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve Aile Yardımından oluştuğunu kaydeden emekli polis memuru, "Çalışma ve emeklilik koşulları insan onuruna yakışmayan, sorunlarına çözüm bulacak muhatabı bulamayan emekli emniyet mensupları 150 bin emeklisi, 285 bin aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte 2 milyonluk bir bütündür. Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte tüm emniyet teşkilatının talebi, emekli olunca kesilen Aile Yardımı Ödeneğinin, Emniyet Hizmetleri Tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin, bir defaya mahsus olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatı personeline de verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır" talebinde bulundu.