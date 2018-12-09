1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması

Emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir defaya mahsus olmak üzere tüm emniyet teşkilatı personeline verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını talep etti.
09 Aralık 2018 17:17
Yazdır
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması

Emekli polisler, 3600 ek göstergenin bir defaya mahsus olmak üzere tüm emniyet teşkilatı personeline verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Türkiye Emekli Polisler Platformu, özlük hakları ile ilgili basın açıklamasında bulundu. 3600 ek göstergenin bir defaya mahsus olmak üzere tüm emniyet teşkilatı personeline verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını talep eden emekli polis memurları adına açıklama yapan bir polis memuru, "Türk polis teşkilatının fertleri olarak uzun yıllar boyunca ülkemizin değişik bölgelerinde ailelerimizden, sağlığımızdan ve hayatımızdan fedakarlık yaparak, zor koşullar altında çalışarak emekli olduk. Bu süreç içerisinde polisin emeği her zaman övüldü ancak hak ettiği değere gelince hep günübirlik veya kalıplaşmış klişe sözlerle, umutlar bir başka bahara ertelenmiş, daha acı olanı ise o bahar hiç gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

Polislerin, aktif görev yaptığı zaman maaşının önemli bir kısmının Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve Aile Yardımından oluştuğunu kaydeden emekli polis memuru, "Çalışma ve emeklilik koşulları insan onuruna yakışmayan, sorunlarına çözüm bulacak muhatabı bulamayan emekli emniyet mensupları 150 bin emeklisi, 285 bin aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte 2 milyonluk bir bütündür. Emeklisi, aktif çalışanı ve aileleri ile birlikte tüm emniyet teşkilatının talebi, emekli olunca kesilen Aile Yardımı Ödeneğinin, Emniyet Hizmetleri Tazminatının emekli maaşlarına eklenmesi ve eğitim farkı gözetmeksizin 3600 ek göstergenin, bir defaya mahsus olmak üzere tüm Emniyet Teşkilatı personeline de verilerek, ekonomik mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır" talebinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 10,969 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Asgari ücret, en büyük toplu sözleşme sürecidir'
08 Aralık 2018 18:26		 Uzman Erbaşlar, yeni kanun istiyor
08 Aralık 2018 17:45
Türkiye Kamu Sen'den 'Ek zam' talebi
08 Aralık 2018 15:52		 TESK: Yeni yıl indirimleri aldatmacadan ibaret
08 Aralık 2018 11:43
Memurlar isteklerini sıraladı: 3600 ek gösterge kapsamı genişletilsin
08 Aralık 2018 07:35		 KPDK toplantısında dile getirilen 32 talep
07 Aralık 2018 19:25
İki konfederasyon da, 'Devlet Personel Başkanlığı kapatılmamalı' dedi
07 Aralık 2018 19:19		 2018 yılının son KPDK toplantısı yapıldı
07 Aralık 2018 19:01
Başkent'teki avukatlar, yeni adliye binası taleplerini Bakanlığa ilettiler
07 Aralık 2018 10:49		 İlk defa masada bir asgari ücretli işçi
07 Aralık 2018 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Müteahhite otopark jesti
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
Muğla adayı muhalefete göre seçilecek
2018 DHBT alan bilgisi sınavı tamamlandı
FETÖ 'Fetvası alındı' deyip soruları vermiş
Milyonlarca insan asgari ücretin belirlenmesini bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 2
ahiret yok her şey mübah 2
kültürel müslüman 2
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 5
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
fake resim koyan kızlar 1
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
sarı yelekliler 2
gelinim yatakta 2
Veganlar tahıl beyinlidir 5
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam