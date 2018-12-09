|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kızılay'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Ankara Kızılay'da bir otobüs durağında bulunan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
Ankara Kızılay'da bir otobüs durağında bulunan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
Kızılay'da bir otobüs durağında bulunan çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye
yerleştirdi.
Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kitap çıktı.
Bu haber 562 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI