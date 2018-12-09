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Çocuklar hem geri dönüştürüyor, hem para kazanıyor

İlkokul öğrencileri Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'na plastik şişeleri atarak gün içerisinde kullandıkları İstanbulkart'ına ücret yüklüyor. Ayrıca geri dönüşümün önemini de 'Çöpe atıp boşa gitmesi yerine geri dönüşüme atıp yararlı bir şey olarak bize geri dönmesini sağlıyoruz' diyorlar.
09 Aralık 2018 17:35
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Çocuklar hem geri dönüştürüyor, hem para kazanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Akıllı şehircilik' kapsamında geliştirilen yerli ve milli 'Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri' çocuklara geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak göstermek amacıyla okullara getiriliyor. Kağıthane'de bir ilkokula getirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri ile çocuklar geri dönüşümün de önemini öğreniyor. Hangi madde ve ürünlerin geri dönüşüme atılacağını öğrenen öğrenciler, attıkları geri dönüşümlerin ardından İstanbulkartlarına da şişe başına belirli bir ücret yüklüyor.

"İŞİMİZE YARAR BİR ŞEYE DÖNÜŞÜYOR"

İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Ahmet Efe Taş, plastik şişeleri çöp kutusuna atmamaları gerektiğini vurgulayarak, bu ve bunun gibi plastikleri geri dönüşüm kutusuna atmaları gerektiğini söyledi.

Ahmet Efe Taş, "Bu plastiği geri dönüşüme attıktan sonra işimize yarar bir şeye dönüşüyor. Bu plastik su şişesini çöpe attığımızda bir işimize yaramaz ama geri dönüşüme attığımız zaman işimize yarayacak bir ürün olarak bize dönebilir" diye konuştu.

Plastik şişeleri Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'na atılmasını tavsiye eden 9 yaşındaki Mert Torun ise bu sayede hem İstanbulkart'a para verdiğini hem de çöpe gitmek yerine geri dönüşüme gittiğini söyledi.

Su şişelerini kullandıktan sonra geri dönüşüme attıklarını söyleyen 3. Sınıf öğrencisi Esma Numuslu da, "Yerlere veya çöpe atmak yerine Akıllı Geri Dönüşüm Konteynırı içerisine atıyoruz" dedi.

"KULLANDIĞIMIZ KAYNAKLAR TEKRAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Sınıf Öğretmeni Asuma Öz ise, Geri Dönüşüm'ün çok önemli olduğunu ifade ederek, "Okullarda sürekli işlediğimiz bir konu. Dünya'da kaynaklarımız tükeniyor ve bu konuya dikkat çekmek için Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'nınokullara getirilmesi çok önemli. Çünkü kullandığımız kaynaklar tekrar geri dönüştürülebilir. Bunun eğitimini de çocuklara küçük yaşta vermeliyiz. Bu cihaz sayesinde çocuklar geri dönüşümü uygulamalı olarak daha kolay öğrenecekler" açıklamasını yaptı.

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, yeni hayata geçen bir proje olmasına karşı İstanbul'da vatandaşın hizmetine sunulmuş durumda. Bugüne kadar toplam 6 makinenin kurulumu tamamlandı. Bu 6 makinenin 3'ü metro istasyonlarına, diğer 3'ü de okullarda yer alıyor. Önümüzdeki günlerde üretimi biten 22 Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri ise okullara kurulacak.
DHA
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