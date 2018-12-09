Tarihi Mecidiye Hanı turizme kazandırılıyor

Gaziantep'teki Mecidiye Hanı'nın kültürel etkinliklerin düzenleneceği Sahaflar Çarşısı'na dönüştürülecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1725 yılında inşa edilen ve Sultan Abdülmecid döneminde onarılan Mecidiye Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Şahinbey Mahallesi'ndeki tarihi yapı, restorasyonu tamamlandıktan sonra Sahaflar Çarşısı ve okuma salonlarıyla kültür merkezine heline gelecek. Projenin hayata geçirilmesiyle han, düzenlenecek etkinliklerle şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en güzel hanlarından biri olan hanı harabe halde devraldıklarını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Asıl zor olan kısımların çalışmaları alt kattaydı ve zor olan kısmını geçtik. Hedefimiz Mecidiye Han'ın restorasyon çalışmalarını tamamlayıp burayı sahaflar çarşısına dönüştürmek. Şu an mevcut hanlar içerisinde en geniş avluya sahip hanlardan birisi burasıdır. Bu avlu kısmında da yine çay, kahve ve kitap okuma alanları olacak. Üst katta da kütüphanemiz olacak. Her hafta buraya bir yazarı davet edip imza ve sohbet günleri yapmayı amaçlıyoruz."