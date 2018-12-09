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Bu haklarınızı bilin, mağdur olmayın!

Alışverişi seviyoruz ama haklarımızı tam bilmiyoruz. Oysa yasalar tüketicileri koruyan yüzlerce maddeyle dolu. Ayıplı mal, ürün iadesi, cayma hakkı, değişim... Biz de bu kapsamda 6502 sayılı Tüketici Yasası'nı araştırdık. İşte detaylar
09 Aralık 2018 17:47
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Bu haklarınızı bilin, mağdur olmayın!

İnternet artık en çok alışveriş yapılan platformlardan biri. Özellikle indirim günlerinde milyonlarca insan hızlıca alışveriş yapıyor. Ancak bazen gelen ürün beklentileri karşılamıyor. Bu durumda, internet üzerinden alışveriş yapan her tüketici ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkına sahip.

ÜRÜNÜ KULLANMAYIN

Taksitli alışverişlerde de ürünü teslim alan vatandaşın cayma hakkı mevcut. Buna göre, tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayabilir. Ancak bu durumlarda tüketicinin malı kullanmaması gerekiyor. Yani taksitle aldığınız ürünü açıp gözden geçirip kontrol edebilirsiniz ama sakın kullanmayın.

KESİNTİSİZ İADE

Paket turlar çoğu zaman cazip gelse de bazen şirketler değişiklik yapıyor. Bu durumda tüketici sözleşmeden cayabildiği gibi, şirketin sunduğu alternatif turu da seçebilir. Cayarsanız, paranız kesintisiz iade edilir. Diyelim ki geziye katıldınız ama size vaat edilen hiçbir şey karşılanmadı. O zaman da boşa harcanan tatil için tazminat talep etme hakkınız saklı.

ÖDEME YAPMAYIN

Devremülk sözleşmelerinde de tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayabilir. Ayrıca cayma süresi dolmadan satıcı, vatandaştan herhangi bir ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Ön ödemeli konut satışı sözleşmelerinde de caymak için 14 günlük hakkınızın olduğunu unutmayın.

AYNI YOLLA İPTAL

Bazen kampanyalardan faydalanmanın yolu abonelik sözleşmesi imzalamaktan geçiyor ve sözleşmeler 12 aydan uzun oluyor. Ancak çoğu kişi bundan vazgeçebileceğini bilmiyor. Yasaya göre vatandaş 1 yıldan uzun aboneliklerden istediği zaman ceza ödemeden cayabilir. Bunun için şirketi bilgilendirmek yeterli. Ayrıca sözleşmenin feshi, sözleşmenin yapıldığı yolla aynı olmalı. Yani size 'İptal etmek için kuruma gelmeniz gerekiyor' diyenlere aldanmayın.

ETİKETTE YAZANA BAKIN

Unutmayın, perakende satışlarda etikette yazan neyse odur. Örneğin, etikette yazan fiyatla kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan fiyat geçerli. Ayrıca indirim dönemlerinde de etikette ürünün daha önceki fiyatı ve indirimli fiyatı yazmalı. Aksi takdirde etikette yazan fiyattan indirim uygulanmalı. Ürünün asıl fiyatının ispatı ise satıcının yükümlülüğünde.

TAMİRDE 30 İŞ GÜNÜ

Ayıplı mal yani ürünün sahip olması gereken özellikleri taşımaması durumlarında ise vatandaş seçim yapabiliyor. yani ürünü iade edebileceğiniz gibi, ayıp oranında indirim isteyebilirsiniz. Ayrıca satıcının ürünü tamir etmesini veya değiştirmesini talep edebilirsiniz. 30 işgününde tamir edilmeli, olmuyorsa değişim yapılmalı. unutmayın, satıcı bu talepleri kabul etmekle yükümlü. yani siz bir ürünü iade etmek istiyorsanız 'yenisini gönderelim' ya da 'tamir edelim' diyemez.

İSPATI SATICIYA AİT

Ayıplı mal durumlarında, tüketici iade ya da değişim hakkının 30 günle sınırlı olduğunu sanıyor. Ancak bu eski yasada böyleydi. yeni yasada, ürün kullanılmış olsa dahi teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul ediliyor. Malın ayıplı olmadığının ispatı da satıcıya ait. eğer satıcı bunu ispat edemezse tüketicinin iade talebini yerine getirmek zorunda.

Hülya Çaylak
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