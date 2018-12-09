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Vatandaşlar lise öğrencisi için seferber oldu

Çanakkale Gelibolu'da lösemi teşhisi konulan 17 yaşındaki Selin Çolak'a uygun ilik bulunması için başlatılan kampanya için vatandaşlar Türk Kızılayı Kan Merkezi aracı önünde kuyruk oluşturdu.
09 Aralık 2018 17:56
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Vatandaşlar lise öğrencisi için seferber oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lösemi teşhisi konulan 17 yaşındaki Selin Çolak'a uygun ilik bulunması için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya yüzlerce kişi destek verdi.

Evreşe beldesinde yaşayan Zeki Çolak (52) ve Mehtap Çolak (46) çiftçinin lösemi hastası kızları Selin Çolak'a uygun ilik bulunması için başlatılan kampanyaya destek gittikçe büyüyor.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri, Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretmenleri ile vatandaşlar, ilçeye gelen Türk Kızılayı Kan Merkezi aracında kan verdi.

Kendisi için başlatılan bu kampanyayı duyan ve ikamet ettiği Evreşe beldesinden Gelibolu'ya gelen Selin Çolak, burada donör olacak kişilerle sohbet etti, duygulu anlar yaşadı.

Selin Çolak, kan vererek kendisine yardımcı olmaya çalışanlara teşekkür ederek, "Sizin burada kök hücre bağışında olduğunuzu görmek beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Sizin bizlere, bizim sizlere ihtiyacımız var. Bu yardımı bize gösterdiğiniz için ben ve benim gibi kişilere ilik nakli konusunda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar da Selin Çolak'a moral vererek, "Ne gerekiyorsa, elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Seni hepimiz çok seviyoruz." dedi.

Bu arada kampanya kapsamında Gelibolu Sanat Merkezi'nde, "1 Bilet Al 1 Umut Ol" etkinliği de düzenlendi. Programda sergilenen tiyatro oyununda lösemi hastalarının sıkıntıları anlatıldı.
Anadolu Ajansı
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