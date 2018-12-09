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Meslek lisesinin Hafize Ana'sı

TOKAT'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 yıldır hizmetli olarak görev yapan Selma Eryurt (47), öğrencilerin 'Hafize Ana'sı oldu. Herkesin çok sevdiği Eryurt, teneffüslerde öğrencilerin dertlerini dinliyor, kıyafetlerindeki yırtıkları dikiyor.
09 Aralık 2018 18:00
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Meslek lisesinin Hafize Ana'sı

TOKAT'ta, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 yıldır hizmetli olarak görev yapan Selma Eryurt (47), öğrencilerin 'Hafize Ana'sı oldu. Herkesin çok sevdiği Eryurt, teneffüslerde öğrencilerin dertlerini dinliyor, kıyafetlerindeki yırtıkları dikiyor.

Tokat'ta aşçı Enver Eryurt ile evli olan, 3 çocuk annesi Selma Eryurt, 4 yıl önce Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışmaya başladı. Selma Eryurt, kısa sürede hem öğretmenler hem de öğrencilerle iyi bir diyalog kurdu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlara yardımcı olmaya çalışan Eryurt, 'Hababam Sınıfı' filmlerinde Adile Naşit'in canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleştirildi.

Okuldaki çocuklara elinden gelen yardımı yaptığını ifade eden Selma Eryurt, "Burada çalışan çaycı, temizlikçi, çocukların pantolonları sökülünce onları dikiyorum, düşüp gelince yaralandıklarında hemşirelik yapıyorum, her bir şey var. İlk geldiğim yıl matematik öğretmenimiz Nuran Hanım vardı. Bir çocuğun pantolonun paçası yırtılmış, 'Git Selma teyzen diksin' demiş. İğne iplik yoktu. Evim yakındı, gittim iğne iplik aldım geldim. Öyle başladı. Çocuklar zaten bir şeyi duymasın 'Selma teyze pantolon dikiyormuş' diye hepsi gelmeye başladı. Düşen, yaralanan 'Selma teyze elimiz yaralandı. Pansuman yapar mısın?' diye geliyor. Çocuklardan bir tanesi düşmüştü, pansuman yaptım, hastaneye gitti. Sizin 'Selma ablanız hemşire mi?' demişler. Ben onların anneleri, teyzeleri, bir hala olmamıştım, onu da oldum. Onlar benim kuzum, kuzum. Çocuklar 'Selma teyze sen Hafize Ana'ya benziyorsun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'BİR AY PANTOLON DİKMEME CEZASI ALDIM'

Hababam Sınıfı filmindeki gibi öğrencilerin bazen kasıtlı davranarak, pantolonlarını yırtıp getirmesi nedeniyle daha önce 1 ay pantolon dikmeme cezası aldığını söyleyen Eryurt şöyle konuştu:

"Ders esnasında çocuklar pantolon yırttı, yanıma geldiler, onu da Müdürümüz Ali Bey yakaladı. Bana bir ay pantolon dikmeme cezası verdi ama çok zor oldu. Kuzular geldi; 'Oğlum yok, Ali hocam izin vermiyor' diyorum. Ama şimdi kesinlikle ders saatinde pantolon dikmek yasak. Ama teneffüslerde dikiyorum. Bazen kasıtlı geliyorlar. Ders esnasında gelenlere 'Ali hocamdan izin alın' diyorum. Tabii bilerek söktüğü belli oluyor. Sonra gelemiyor. Ancak teneffüste geliyor."

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Vanlıoğlu ise Selma Eryurt'un okulda çok sevildiğini ifade ederek, "Çünkü ablalık, annelik yapıyor. 'Yavrularım, kuzucuklarım' diye onlara hitap ediyor. Tabii çocuklar da kendilerini abla, anne diye sevgi gösterisinde bulunuyor. Ama o da bunu hak ediyor. 1500'e yakın öğrencimiz var. Çok hareketliler. Pantolonları, ceketleri, montları sökülüyor. Söküldüğü zaman gönül rahatlığıyla onun yanına geliyorlar. Selma Hanım oracıkta dikip gönderiyor. Öğrencinin tıraşı gelmiş, dışarı gidemiyor. Hemen oradan köpüğünü, tıraş makinesini, her şeyini veriyor. Kalemi yok, silgisi bitmiş, Selma Hanım yetişiyor. Yani Hababam Sınıfı'ndaki Adile Naşit neyse, çarpı 50, eşittir Selma Hanım" diye konuştu.

'SELMA ABLAMIZI ÇOK SEVİYORUZ'

Arkadaşları ile oynarken montunun kolu yırtılan ve Selma Eryurt'ta diktiren öğrenci Hasan İnanır da "Selma ablaya, montumun kolunun altı yırtılmıştı, onu diktirmeye getirdim. Hababam Sınıfı tüm Türkiye'nin bildiği bir sınıf. Orada Hafize Ana vardı. Burada da Selma ablamız var. Yanına geliyoruz, muhabbet ediyoruz, çay içiyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Selma ablamızı çok seviyoruz" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Kılıç ise "Arkadaşlarımla oyun oynarken pantolonum yırtıldı. Selma ablamız da yardım ediyor, söküklerimizi dikiyor. Yanına geldim. Pantolonumu dikti. Selma abla olmasaydı akşama kadar öyle gezecektim. İyi ki var" ifadelerini kullandı.
DHA
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