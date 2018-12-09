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Şampiyon dansçının nişanlısının ağıdı yürekleri yaktı

Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in nişanlısının "Aşkım ölmedi, onu neden buz gibi yere koymuşlar ben onu ameliyat ettirip iyileştireceğim" diye ağlaması herkesin yüreğini dağladı
09 Aralık 2018 18:08
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Şampiyon dansçının nişanlısının ağıdı yürekleri yaktı

Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in nişanlısının "Aşkım ölmedi, onu neden buz gibi yere koymuşlar ben onu ameliyat ettirip iyileştireceğim" diye ağlaması herkesin yüreğini dağladı

Sabah saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düşen ve daha sonra "Babama iyi bakın, hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek intihar ettiği ortaya çıkan Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Demir'in Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan babası Asım Demir oğlunun cenazesini almak üzere Adana'ya geldi.

Nişanlısını kimse sakinleştiremedi

Cem Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ta olayı öğrendikten sonra İstanbul'dan Adana'ya geldi. Morg önüne gelen genç kızı kimse sakinleştiremedi. Nişanlısının öldüğüne inanmayan genç kız, "Benim aşkım ölmedi, o şimdi kalkacak buradan beraber gideceğiz. O ölmüş olamaz, ben onu çok seviyorum" diye ağıtlar yaktı. Katılmış, daha sonra morg önüne gelen baba Asım Demir'e sarılarak uzun süre ağladı. Genç kızı sakinleştirmeye çalışan baba, oğlunu teşhis etmek için morga girdi. Bir süre sonra da arkasından Demir'in nişanlısı morga girdi. Morgdan gözü yaşlı çıkan genç kız, "Benim aşkım ölmedi, onu niye buz gibi yere koymuşlar. Ben onu ameliyat ettireceğim, benim aşkım ölmedi" diye ağladı. Morgdan çıkan baba da göz yaşlarına boğulurken, oğlunun nişanlısını teskin etmeye çalıştı. Baba Asım Demir'in cenazeyi alıp Bodrum'a götürerek toprağa vereceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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