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Milli Eğitim Müdürü, öğrencinin evine misafir oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ziyaretine gelen ve kendisini eve davet eden Ömür Berfin Aydın isimli öğrenciye misafir oldu.
09 Aralık 2018 18:12
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Milli Eğitim Müdürü, öğrencinin evine misafir oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ziyaretine gelen ve kendisini eve davet eden Ömür Berfin Aydın isimli öğrenciye misafir oldu.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Murat Akhan ve öğretmenler gözetimindeki öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette öğrencilerden Ömür Berfin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'i evine davet etti. Öğrenci Ömür Berfin Aydın'ın ev davetini geri çevirmeyen Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin; beraberindeki Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, Okul Müdürü Murat Akhan ve sınıf öğretmeni Tansu Sevgi Göksoy ile Fırat Mahallesi'nde oturan Aydın ailesini ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'i karşında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ömür Berfin Aydın'ın mutluluğu gözlerine yansıdı. Öğrenci Ömür Berfin Aydın ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, Aydın ailesinin fertleriyle de sohbet etti. Öğrenci Ömür Berfin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'in elini tutarak evini ve odasını gezdirdi. Ömür Berfin Aydın'a çeşitli hediyeler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, zaman zaman ev ziyareti yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin moral ve motivasyonu için bu ziyaretlerimizi önemsiyorum. Kızımız Ömür Berfin Aydın'ın daveti beni ziyadesiyle mutlu etti. Bana da düşen davete icabet etmekti. Bugün arkadaşlarımızla öğrencimizi evinde ziyaret ettik. Kızımızın yaşadığı mutluluk bizi de mutlu etti. Bundan sonra da ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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