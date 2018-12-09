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Sınıfı seraya çevirip kaktüs ektiler

Konya'da bir ilkokul öğrencileri seraya dönüştürülen sınıfta ekim ve dikim yaparak gelişim sağlıyor.
09 Aralık 2018 18:16
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Sınıfı seraya çevirip kaktüs ektiler

Konya'da bir ilkokul öğrencileri seraya dönüştürülen sınıfta ekim ve dikim yaparak gelişim sağlıyor.

Konya'da Erasmus Plus K201 projesi kapsamında Osman Gazi Ortaokulunda özel olarak oluşturulan sınıf seraya çevrildi. Beşinci sınıf ile sekizinci sınıf arasında eğitim gören 40 öğrenci sınıfta seracılık faaliyetleri yapıyor. Öğrenciler daha önce hazırlanan sınıfta marul, soğan gibi ürünler dikerek eğitim aldı. Konya Büyükşehir Belediyesinden ziraat mühendisleri öğrencilere ekim ve dikimde dikkat edilmesi gerekenler ve ürünler hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrası öğrenciler, ziraat mühendisleri ve öğretmenlerinin yardımıyla proje kapsamında daha önce drama derslerinde boyadıkları saksılara kaktüs ekimini gerçekleştirdi.

"Proje çıkış amacımız öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak"

Proje hakkında bilgi veren Meram Osman Gazi Ortaokulu Müdürü Arzu Yücel, "Proje çıkış amacımız öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimizi okula sevdirmek, öğrencilerimizin devamlılığını sağlamak ve öğrencilerimizi her yönüyle üretime teşvik etmek amacıyla başlamıştık projemize. Bunun bir alt başlığı olarak da 'Çiçek Çocuklar' kısmında bir proje yaptık. Bunda da sera çalışmalarımız var. Bu noktada Konya Büyükşehir Belediyemiz bizlere çok fazla destek sağladılar. Onların vasıtasıyla ziraat mühendislerimiz öğrencilerimize bitkilerin tohumdan büyüme aşamalarına kadar her noktada yardımcı oluyorlar ve şu anda da sukulent ve kaktüs ekiyorlar. Sadece ortaokul seviyesinde değil lisede üniversite de eğitimi severek bunu bir iş olarak değil de sevgiyle yapmalarını amaçladık. Eğitim amaçlı olarak yapılan bir projeydi biz katkısını çok fazla gördük hem velilerimizden hem öğretmenlerimizden teşvik çok fazlaydı. Ben projemizin en başında bile amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

"Eğitim hayatında bir farklılık kazandırmayı amaçlıyoruz"

Projenin Bulgaristan, Romanya, İspanya ve İtalya'daki okullarda ortak olarak geliştirildiğini söyleyen Arzu Yücel, "Projemiz başlangıç aşamasında diyebiliriz. Yaklaşık 1 aylık bir süreçti biz uygulamalara başladık. Projemiz 2 yıl boyunca sürecek ve yabancı ortaklarımız var; Bulgaristan, Romanya, İspanya ve İtalya... Burada da yerel ortaklarımız var, Selçuk Üniversitesi Psikiyatri Bölümü ve Rehberlik Araştırma Merkezi. Bunlarla beraber 7 ortak olarak Meram Osman Gazi Ortaokulu koordinatörlüğünde yapıyoruz bu projeyi. Bu ortaklarımızla beraber projenin her aşamasında farklı farklı etkinlikler yapılacak. Mesela şu an yapılan 'Çiçek Çocuklar'ın haricinde drama çalışmalarımız var. Dramayla çocukların kendilerine olan özgüvenlerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun haricinde diğer çalışmalarımızda stratejik düşünme çocuklar stratejik oyunlarla satranç ile mangala ile bütün farklı akıl oyunlarıyla strateji geliştirecekler. Birçok amaçlı çocukları hayata hazırlamak bir nevi kendi özgüvenlerini kazandırmak ve eğitim hayatında bir farklılık kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ektiğimde çok duygulandım"

Projeye katılan çocuklardan biri olan sekizinci sınıf öğrencisi Sıla İnce ise, "Ben bu çalışmayı yaparken çok mutlu oldum. Daha önce hiç ekmemiştim kaktüs ve benzeri şeyleri, burada ektiğimde çok duygulandım. Çok değişik bir duygu, dikmelerini de tavsiye ederim. Yeni bir canlı ortaya çıkıyor, ondan daha güzel meyveler çiçekler ortaya çıkıyor. Bunu yapmayı çok tavsiye ediyorum. Hocalarıma bize bunu yaptırdıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Projede kaktüs eken sekizinci sınıf öğrencisi Mustafa Çoban ise, "Bir bebeğe bakmak gibi bir şey aslında narin eğer sanki fazla bastırırsam bebeğin canını yakmış gibi oluyor. İyi bir etkinlik el faaliyetlerini geliştiriyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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