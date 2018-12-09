|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda yaralandı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi lünapark yanında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki O.E., sol bacağından yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber 849 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI