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Lise öğrencisinin katil zanlısı yakalandı

1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi önünde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, cinayet şüphelisi ile ona yardım yataklık ettiği öne sürülen 3 kişi, Muğla'da özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı
09 Aralık 2018 18:41
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Lise öğrencisinin katil zanlısı yakalandı

Sakarya'da 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, cinayet şüphelisi ile ona yardım yataklık ettiği öne sürülen 3 kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'daki silahlı saldırıya ilişkin "kasten öldürmek" suçundan aranan R.O.B'nin ilçede bir iş yerinde saklandığı tespit etti. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, cinayet şüphelisi R.O.B. ile onun saklanmasına yardım yataklık ettiği ileri sürülen C.U, Ü. C. ile B.Z. yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin yakalandığı iş yerinde yapılan aramda, bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadının kucağında bebeğiyle adliyeye gelmesi dikkati çekti.

- Olay

25 Nisan 2017'de, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10'ar aydan, 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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