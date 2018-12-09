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Almanya iç istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek

Almanya iç istihbarat teşkilatının Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin ülkedeki faaliyetlerini takibe almayacağı bildirildi
09 Aralık 2018 18:56
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Almanya iç istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV), Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ülkedeki faaliyetlerini takibe almayacağı belirtildi.

Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, teşkilatın mevcut durumda DİTİB'i izlemenin uygun olmadığı kararını verdiği ifade edildi.

Habere göre, Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, DİTİB'in izlenmesine karşı olduğunu söyledi. DİTİB üzerindeki siyasi etkilere dikkati çeken Pistorius, yine de DİTİB'in bir muhatap olarak önemli olduğunu vurguladı.

Eyalet İçişleri Bakanı Pistorius, "DİTİB'in izlenmesinin gerekli olduğu görüntüsü vermek, karşılıklı diyaloğa hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Aşağı Saksonya istihbaratı DİTİB'in Aşağı Saksonya ve Bremen eyalet teşkilatlarında anayasaya düşman çabalar olduğuna dair dayanak noktaları görmüyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da bir süre önce DİTİB'e ait 900 cami ve özellikle Köln genel merkezindeki faaliyetlerinin izlemeye alınıp alınmamasının teşkilatın gündeminde olduğu iddia edilmişti.

Teşkilatın eyalet yapılanmalarındaki tartışmalarda bu konuda çekimser bir tutum olduğu kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı
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