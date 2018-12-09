1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da trafik kazası: 3'ü çocuk, 6 yaralı

- Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
09 Aralık 2018 19:01
Yazdır
Elazığ'da trafik kazası: 3'ü çocuk, 6 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl Karayolu Yazıkonak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAB 806 plakalı otomobil ile 23 FK 088 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,634 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köylüler, ilçe değiştirmek için referanduma gidiyor
09 Aralık 2018 20:19		 Tarihi Mecidiye Hanı turizme kazandırılıyor
09 Aralık 2018 17:43
Kartalkaya'da sezon açıldı
09 Aralık 2018 17:39		 İZBAN'dan 'grev' açıklaması
09 Aralık 2018 17:24
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu
09 Aralık 2018 16:58		 Kars'ta kar lapa lapa yağdı, kısa sürede beyaza bürüdü
09 Aralık 2018 16:20
Hatay'da mahalleyi böcekler istila etti
09 Aralık 2018 16:12		 Erzurum ve Kars, beyaza büründü
09 Aralık 2018 15:51
5 yıldır kapalıydı... Yeniden halka açılacak
09 Aralık 2018 15:39		 Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
08 Aralık 2018 23:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Sibirya soğukları kapıda!
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
Müteahhite otopark jesti
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fetö-akp kavgasından sonra muhalif olmak 1
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
Veganlar tahıl beyinlidir 5
sarı yelekliler 2
yavuz dizdar 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
medipol başakşehir 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 5
su üstünde taş sektirmek 5
Vera Tulyakova 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam