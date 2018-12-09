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Barış yemeğinde HDP propagandası!

Diyarbakır'da 14 yıllık kan davasını sonlandırmak için düzenlenen barış töreninde HDP'li vekilin parti propagandası yaptığı konuşmaya AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tepki göstererek salondan ayrıldı.
09 Aralık 2018 19:06
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Barış yemeğinde HDP propagandası!

Diyarbakır'da 14 yıllık kan davasını sonlandırmak için düzenlenen barış töreninde HDP'li vekilin parti propagandası yaptığı konuşmaya AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tepki göstererek salondan ayrıldı.

Diyarbakır'da iki aşiret arasında 14 yıldır devam eden kan davasını sonlandırmak için merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda tören düzenlendi. Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, HDP Milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Musa Farisoğlu, İmam Taşçıer, Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, eski Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer, ASKON Diyarbakır Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı ve her iki aşirete mensup aileler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenin ardından aşiret üyeleri Kur'an-ı Kerim altından geçerek barış yemini etti. Yeminin ardından verilen yemekle devam eden törende konuşan HDP Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un HDP propagandası yaparak, "Bu ülkeyi zulümden ve zorbalıktan kurtarıncaya kadar o kardeşlik görevimizi yapmaya devam edeceğiz" sözlerine tepki gösteren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, masadan kalkarak Ebubekir Bal ve Cumali Atilla ile birlikte salonu terk etti.
İhlas Haber Ajansı
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