Geçici okul yöneticisi olarak görevlendirilen öğretmenlere hangi ek ders ücretleri ödenir, hangileri ödenmez?

VEKALETEN VEYA YÖNETİCİ İKEN BİR ÜST MAKAMDA YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERE HANGİ EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENİR;

1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ve 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın " Vekalet görevi " başlıklı 22. maddesine istinaden vekaleten veya yönetici iken bir üst makamda yönetici olarak görevlendirilen yöneticiler, ek dersle ilgili esaslar ve toplu sözleşmedeki şu ek ders ücretlerinden de yararlanır:

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan;

1- "İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kuramlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir."

Hükümlerine göre haftada 2 saat artırımlı ek ders ücretinden yararlanır.

2- "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti

Madde 21- (1) Örgün eğitim kuramlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir."

Hükümlerine göre haftada 3 saat nöbet ek ders ücretinden yararlanır.

3- "Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır."

Hükümlerine göre haftada 4 veya 1 saat artırımlı ek ders ücretinden ve ek dersle ilgili kararın ve toplu sözleşme hükümlerin öngördüğü diğer yetiştirme kursları ek ders ücretlerinden faydalanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın;

4- "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8-(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."

Hükümlerine göre haftada 2 saat nöbet ek ders ücretinden yararlanır.

Fakat; Milli Eğitim Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın başlıklı 16. maddesine istinaden yapılan ve öğretmen iken bir yönetici kadrosunda 18 saat ek ders ücreti karşılığı geçici görevlendirilen yöneticiler;

GEÇİCİ OKUL YÖNETİCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENE HANGİ EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMEZ;

1- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yöneticilere ödenmekte olan 2 saat artırımlı ek ders ücretleri ödenemeyecektir.

2- Müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan haftada 4 saat artırımlı ve müdür yardımcılarına ödenmekte olan haftada 1 saat artırımlı ek ders ücretleri ödenemeyecektir.

GEÇİCİ OKUL YÖNETİCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENE HANGİ EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENİR;

1- Nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren geçici görevli müdür yardımcılarına haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecektir.

2- Cumartesi ve pazar günleri, eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Bunun yanında destekleme ve yetiştirme kursları, İYEP, diğer okul ve kurumlarda ders görevi-halk eğitim kursları, Merkezi Sistem ve MTSK sınav görevlerine istinaden ek ders ücretleri ödenecektir.

Sınıf öğretmenliği-kulp, Ders Dışı Hazırlık, Belleticilik görevi,Ders dışı eğitim çalışmaları(egzersiz),Kurul ve komisyon üyeliği, Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü yöneticilere verilemediğinden bu grevlerin geçici yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlere verilip verilemeyeceği konusuna Milli Eğitim Bakanlığının görüş yayınlaması gerekmektedir.

İşte bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri;

Ahmet KANDEMİR