2 sevgili doktoru katletmişti. İşte detaylar

Olay, dün gece, Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta meydana geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, telefonla konuştuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A.'ın evine gitti. Burada Doç. Dr. Mustafa Girgin ile Fatih Şemsettin A. ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Şemsettin Aktaş, eline geçirdiği bıçakla Doç. Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdü. Arbede sırasında Fatih Şemsettin A. da elinden yaralandı.

Evden gelen sesler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, evde Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cesediyle karşılaştı. Çağla Gül B. olay yerinde, sevgilisi Fatih Şemsettin A. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Doç. Dr. Mustafa Girgin için görev yaptığı Fırat Üniversitesi'nde bugün tören düzenlendi. Aynı hastanede yapılan otopsinin ardından Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cenazesi, hastanenin bahçesine getirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, akademisyenler, hastane personeli ve Prof. Dr. Mustafa Girgin'in ailesi ile yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Demirbağ, "Mustafa Hoca ile öğrenciliğinden itibaren birlikteyiz. Her yönü ile hayat dolu bir insandı. Böyle bir olay yüzünden hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Son günlerde şiddet olaylarının arttığını kaydeden Prof. Dr. Demirbağ, "Bizim kültürümüz ve inancımızda şiddet olayları yoktur. Şiddeti herkesin reddetmesi gerekiyor. Kişinin savunması şiddet olmaması gerekiyor. Hepimize büyük görevler düşüyor. Merhum Mustafa hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu. Mustafa Girgin'in tabutuna sarılan aile fertleri, törende gözyaşı döktü.

SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLANDI

Bu arada cinayetle ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. Doç. Dr. Girgin'in Tıp Fakültesi'nde şüphelilerden Fatih Şemsettin A.'nın hocası olduğu ve aralarında geçmişte bazı tartışmalar yaşandığı belirtildi.

Olay günü akşam saatlerinde doktor olan sevgilisi Çağla Gül B. ile birlikteyken alkol ve uyuşturucu aldığı ifade edilen Fatih Şemsettin A.'nın, cep telefonu ile Doç. Dr. Girgin'i aradığı kaydedildi. Aktaş'ın sorunları konuşmak için Doç. Dr. Girgin'i eve davet ettiği öne sürüldü. Doç. Dr. Girgin ile iki sevgilinin konuşurken tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Şemsettin A.'nın Doç Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından pratisyen doktor Çağla Gül B. ile sevgilisi Fatih Şemsettin A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Girgin'in cenazesi ise bugün İzzetpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.