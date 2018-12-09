1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ardahanlı öğrencilerin başarısı gururlandırdı

"2018 MakeX Türkiye Şampiyonası"nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, Çin'de gerçekleşen uluslararası yarışmada 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başardı
09 Aralık 2018 19:49
Yazdır
Ardahanlı öğrencilerin başarısı gururlandırdı

İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması "2018 MakeX Türkiye Şampiyonası"nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere gittikleri Çin'de ilk 10'a girmeyi başardı.

Robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan "Mavi Gezegen" adlı proje ile Türkiye birincisi olan 23 Şubat Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik grup, uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Çin'de 7 Aralık Cuma günü başlayan ve bugün sona eren yarışmaya, 16 ülkeden 350 takım katıldı. "Mavi Gezegen" projesi, yarışmada ilk 10'a girme başarısı gösterdi.

Ardahan Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, AA muhabirine, cuma günü başlayan yarışmanın bugün sona erdiğini söyledi.

Türkiye'yi temsil eden Ardahanlı öğrencilerin gösterdiği başarının önemine işaret eden Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz Türkiye'yi temsil ettiler. Çok sayıda ülkeden gelen 350 takım arasında ilk 10'a girmek bizim için çok büyük bir başarı. Bu sonucun öğrencilerimizdeki hedefi daha da büyüteceğine inanıyorum. Bugüne kadar gösterdikleri başarıdan dolayı kendilerini şimdiden bir kez daha tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 494 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Müdürü, öğrencinin evine misafir oldu
09 Aralık 2018 18:12		 'Gönüllü Eğitimciler'den öğretmenlere eğitim
08 Aralık 2018 22:56
Ödüllü bilim adamından 'ülkenize dönün' çağrısı
08 Aralık 2018 22:36		 Hem spor yapıyor hem İngilizce öğreniyorlar
08 Aralık 2018 22:26
e-Devlet'e taşınan 'okul tanıma belgesi'ne yoğun ilgi
08 Aralık 2018 20:33		 Kız çocuklarını aşağılayan Profesör görevinden alındı
08 Aralık 2018 16:22
Düzce üniversitesinden öğrencilere bilinçli tercih rehberliği
07 Aralık 2018 22:48		 Lise öğrencileri Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kaldı
07 Aralık 2018 16:50
Okullarımızda yaşanan sorunlara ilişkin önemli bir tespit
07 Aralık 2018 10:39		 73 yıllık okul bugün bilişimci yetiştiriyor
06 Aralık 2018 23:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Sibirya soğukları kapıda!
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
Müteahhite otopark jesti
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fetö-akp kavgasından sonra muhalif olmak 1
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
Veganlar tahıl beyinlidir 5
sarı yelekliler 2
yavuz dizdar 3
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
medipol başakşehir 1
çocuk istismar etmekten tutuklanan imam 5
su üstünde taş sektirmek 5
Vera Tulyakova 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam