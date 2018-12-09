1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütü çocuk avında

Teslim olanlar, kaçanlar ve son dönemde verdiği zayiatın artması, aynı zamanda katılım oranının gün geçtikçe sıfır noktasına yaklaşması sebebiyle eleman temininde sıkıntı yaşayan bölücü terör örgütü, parklarda oynayan okul çağındaki çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyor.
09 Aralık 2018 20:11
Yazdır
Terör örgütü çocuk avında

Teslim olanlar, kaçanlar ve son dönemde verdiği zayiatın artması, aynı zamanda katılım oranının gün geçtikçe sıfır noktasına yaklaşması sebebiyle eleman temininde sıkıntı yaşayan bölücü terör örgütü, parklarda oynayan okul çağındaki çocukları tuzağına düşürmeye çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan Amara kod adlı K.Ç. adlı terörist, ifadesinde boş zamanlarında arkadaşlarıyla beraber civardaki parka gittiklerini, parkta Arvin kod adlı terörist ile tanıştığını, bu örgüt mensubunun sohbet esnasında kendisine dağ şartlarının ve örgütteki durumun çok iyi olduğunu, rahat yaşayabileceğini anlatıp kendisini örgüte katılmaya ikna ettiğini söyledi.

Arvin'in kendisi gibi istekli başka arkadaşı varsa onları da getirmesini söylediğini ifade eden K.Ç., ertesi gün okuldan arkadaşları olan ve örgüte katılmak isteyen B.B., H. E., M.C. ve B.A. ile birlikte sabah Arvin kod adlı teröristle buluştuklarını, teröristin kendilerini araca bindirip bir alana götürdüğünü, buradan da 3 yeni katılım ile beraber sınır kapısına geldiklerini, kendilerine verilen sahte Suriye kimlikleriyle sınır kapısından geçerek örgüte katıldıklarını kaydetti.

Yaşadığı şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, örgüt elebaşlarının zevk içinde yaşarken çocukların ön saflarda çatışmalara zorlandığını ve uyuşturucuya alıştırılmaya çalışıldığını söyleyen K.Ç., kaçmaktan başka çare kalmadığını, örgütün görünen yüzünün anlatılanın tam aksi olduğunu ve kimsenin buna aldanmaması gerektiğini anlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 417 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Serbest bırakılmıştı, tekrar gözaltına alındı
09 Aralık 2018 18:45		 Malatya'da FETÖ'den 1'i binbaşı, 2 kişi tutuklandı
09 Aralık 2018 18:31
FETÖ sanığı eski KOM müdürünün yargılanması
09 Aralık 2018 18:26		 Kadın terörist her şeyi anlattı! İstismar, tecrit, infaz
09 Aralık 2018 17:31
FETÖ şüphelisi trafik uygulamasında yakalandı
09 Aralık 2018 17:04		 Suriye sınırında terörist yakalandı
09 Aralık 2018 16:55
FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
09 Aralık 2018 16:04		 Şanlıurfa'da terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
09 Aralık 2018 15:47
Oğlu dağa kaçırılan aileye, AK Parti'den ziyaret
09 Aralık 2018 13:49		 Eskişehir'deki FETÖ operasyonu
09 Aralık 2018 10:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Sibirya soğukları kapıda!
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
Müteahhite otopark jesti
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
Aldatılan eşe kötü haber! Yargıtay son sözünü söyledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Veganlar tahıl beyinlidir 5
Vera Tulyakova 1
08.12.2018 chelsea vs man.city maçı 2
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
hevayı ilah edinme 2
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 6
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 2
ahiret yok her şey mübah 2
tv'de tanıştığı eşini bırakıp,nette tanıştığı kişiyle kaçmak 2
intihar girişimlerinin aldatmaca olduğu kanısı 2
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam