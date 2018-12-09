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Köylüler, ilçe değiştirmek için referanduma gidiyor

Çorum'un Sungurlu ilçesi Kula köyünün sakinleri, belediyeden yeterli hizmeti alamadıkları gerekçesiyle kentin Bayat ilçesine bağlanmak için imza toplayıp, kaymakamlığa dilekçe verdi. Köy muhtarı Hicabi Altuntaş, dilekçenin işleme alındığını, 16 Aralık'ta sandık kurularak, referandum yapılacağını duyurdu. Köy merkezinde 164 seçmenin oy kullanacağını belirten Altuntaş, köylülerin çoğunun 'Evet' oyu kullanacağını söyledi.
09 Aralık 2018 20:19
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Köylüler, ilçe değiştirmek için referanduma gidiyor

İlçeye 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde oturan bazı kişiler, bağlı bulundukları Sungurlu Belediyesi'nden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat ilçesine bağlanmasını istedi.

Kaderlerine terk edildiklerinden ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarından yakınan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. Ocak ayında köylüler arasında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş'a verildi. Muhtar Altuntaş da teslim aldığı imzalarla köylerinin Bayat ilçesine bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan kaymakamlıkça, köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı.

SEÇİM TARİHİ DUYURULDU

Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş, başvurularının onaylandığını ve köy meydanında 16 Aralık'ta referandum yapılacağını söyledi. Köy halkının çoğunun referandumda 'Evet' oyu vereceğini kaydeden Altuntaş, görevliler huzurunda kurulacak sandıkta, üzerinde 'Evet' ve 'Hayır' yazılı kağıtlarla 164 kişinin oy kullanacağını belirtti. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde son zamanlarda ilçe merkezinden hak edilen hizmetlerin alınamadığını öne süren Altuntaş, "Yollarımız kullanılamaz halde. 4 senedir başvurmadığım yer kalmadı, yapılmadı.

İlçede çeltik ekilen tek köyüz. Sulama kanallarının içleri dolduğu için yazın sivrisinekten duramıyoruz. Köprülerimiz bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Su sorunumuz had safhada, günlerce suyumuz akmıyor. Bunlar gibi köyümüzde birçok sorunumuz var. Başta kaymakam olmak üzere il genel meclisi üyelerine defalarca bildirdik. İlgilenen olmadı, ilçedeki siyasetçiler bizi unuttu" diye konuştu.

Seçimle ilgili duyurularda bulunduklarını da dile getiren Hicabi Altuntaş, köylülerin çoğunun, Kula'nın 35 kilometre uzaklıktaki Bayat ilçesine bağlanmasını istediklerini söyledi.

DHA
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