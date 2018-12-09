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Bakan Soylu devreye girmişti! Trabzon'a getirildi

Tayland'ın Phuket Adası'nda, geçen 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, bu akşam saatlerinde Trabzon'a getirildi.
09 Aralık 2018 20:39
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Bakan Soylu devreye girmişti! Trabzon'a getirildi

Yalçınkaya ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'nda teslim alınan cenaze, daha sonra toprağa verileceği Of ilçesine götürüldü.

Havalimanında gözyaşlarına hakim olamayan Zehra Yalçınkaya'nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, cenazenin teslim alınması sürecinde yoğun çaba gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Baba Yalçınkaya, "Biz Cuma günü haberi aldık, İrlandalı bir kız arkadaşı tarafından, Zehra'nın halasına bildirildi. Süreç bir süre devam ettikten sonra kızımın cenazesi buraya geldi. Bu süreç çok hızlı gelişmedi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu devreye girdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde çok şey yaşadık ama ülkem adına çok mutlu oldum, çok çaba sarf ettiler. Konuşmakta zorlanıyorum" dedi.
DHA
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