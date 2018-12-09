Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER DAL/ALAN ŞEFİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEBİLİRLER Mİ? Sözleşmeli öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenler için ön görülen görev ve sorumlukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle dal/alan şefi olarak görevlendirebilirler.