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Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı
09 Aralık 2018 20:44
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Yolcu otobüsünde 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara karayolunda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Abby" ile yapılan aramada, bagaj bölümünde karton koliye zulalanmış 5 kilo 250 gram eroin bulundu.

İran uyruklu S.Y.K, M.K. ve E.S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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