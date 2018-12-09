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Başörtüsü tartışmasına Akşener de dahil oldu
İYİ Parti lideri Meral Akşener son günlerde yaşanan TSK'da başörtüsü tartışmalarına dahil oldu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener son günlerde yaşanan TSK'da başörtüsü tartışmalarına dahil oldu.
Akşener sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Yeter artık... Kadınlarımızdan ve başörtüsünden elinizi çekin" diyerek yaşanan tartışmalara tepki gösterdi.
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