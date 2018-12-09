Rektöre tehdit mesajları atan profesöre gözaltı

İddialara göre geçtiğimiz Eylül ayında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde meydana gelen olayda, üniversitenin Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında görevli öğretim üyesi Prof. Dr. İdris K. hakkında, sağlık hizmeti alan bir vatandaşın şikayeti üzerine disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Prof. Dr. İdris K., Anabilim Dalı Başkanı olması ve tanıkları etkileyebilme, delilleri karartabilme ihtimali göz önüne alınarak Tıp Fakültesi Dekanlığınca anabilim dalı başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

MAKAM ODALARINI BASTI

Görevden uzaklaştırıldığını öğrenen Prof. Dr. İdris K., uzaklaştırılmasından sorumlu tuttuğu Tıp Fakültesi dekanlık bölümüne giderek idari personel ve güvenlik görevlilerinin yanında dekan Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve dekan yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yılmaz'a hakaret etti. Prof. Dr. İdris K.'nın aynı zamanda, rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile dekan yardımcısı Yılmaz'ın cep telefonlarına defalarca hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ifade edildi.

PROFOSÖRE GÖZALTI

Üniversite rektörü ve Dekan Yardımcısı cep telefonlarındaki mesajları delil olarak gösterip Prof. Dr. İdris K. hakkında Cumhuriyet savcısına suç duyurunda bulundu. Gözaltına alınan Prof. Dr. İdris K., geceyi emniyette geçirdi. Samsun Adliyesine sevk edilen Profesör nöbetçi mahkemeye ifade verdikten sonra, cuma günleri haftada bir evine yakında ki polis merkezine imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

Prof. Dr. İdris K., üniversite yönetiminin kendisine istifa etmesi için baskı uyguladığını belirterek karşı şikayette bulunacağını söyledi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör vekili avukat Nuri Arslan konunun yargıya taşındığını belirten şu açıklamayı yaptı: "2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının kendilerine yüklediği görevleri yerine getiren Üniversitemiz Rektörü, Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısının Hastanemizden hizmet alan bir vatandaşın ciddi iddialar içeren başvurusu üzerine Prof. Dr. İdris KOÇAK hakkında işlem başlatması nedeniyle açık tehdit ve hakarete maruz kalmaları ve bu nedenle de en tabi hakları olan adli mercilere başvurmaları şeklinde gerçekleşmiştir. Olay tamamen Prof. Dr. İdris K.'nın tek taraflı eyleminden ibarettir."

İsmail AKDUMAN