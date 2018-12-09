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Egemen Bağış'tan Fransa'ya Gezi göndermesi

- Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Fransa'daki Sarı Yeleklilerin eylemcilerini Türkiye'de 2013 yılında yaşanan Gezi olaylarına benzeterek, "Gezide bize yaşatılanları şimdi Fransa ve tüm Avrupa yaşıyor, yaşayacak" dedi.
09 Aralık 2018 21:06
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Egemen Bağış'tan Fransa'ya Gezi göndermesi

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Fransa'daki Sarı Yeleklilerin eylemcilerini Türkiye'de 2013 yılında yaşanan Gezi olaylarına benzeterek, "Gezide bize yaşatılanları şimdi Fransa ve tüm Avrupa yaşıyor, yaşayacak" dedi.

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Gaziantep'te Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından organize edilen "Birlikte Engelleri Aşalım" isimli engellilere tekerlekli sandalye dağıtım programına katıldı. Bağış, burada yaptığı açıklamada 2013 yılında Türkiye'de yaşanan Gezi olaylarının aynısını son dönemlerde "Sarı Yelekliler" olaylarıyla Fransa'nın yaşadığını söyledi. Fransa'da yaşanan sürecin Türkiye'ye çok tanıdık geldiğine vurgu yapan Bağış, "Şuanda zaten Avrupayı kasıp kavuran bir dalga var. Fotoğraflara, görüntülere baktığınız zaman biz bu filmi daha önce görmüştük diyoruz. Aynı kareler, aynı olaylar, su püskürtmeleri, biber gazları ve kargaşa. Yani demek ki birileri bu stratejiyi çok iyi kurguluyor. Zamanında Tunus'ta, Libya'da, Cezayir'de, Şili'de, Ukrayna'da ve bizde yaşanan olaylar oldu ama bir fark var, bizde diğerlerinde olduğu gibi hükümet çökmedi, devlet çökmedi. Şuanda Avrupa'da olduğu gibi devlet ve hükumet bizde geri adım da atmadı. Çünkü bunun suni bir kalkışma olduğu anlaşılmıştı" dedi.

"Kenetlenerek biz bu işleri aştık"

Egemen Bağış, yaşanan süreci Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek aştığını söyleyerek, "Ne oldu, nasıl oldu bir anda bir kıvılcımla bu kadar sarı yelek nereden çıktı. Bu kadar insanın kumanyası, yeme içme ihtiyacı, doğal ihtiyaçları hepsi bir şekilde hallediliyor. Demek ki burada bir organizasyon var. Şimdi bunların nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar ama biz bunu gördük, 2013 Mayıs'ında Türkiye bunun benzerini yaşadı. Ama Allah razı olsun milletimizin dirayetiyle, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafına kenetlenmesiyle biz bu işi aştık. O günlerde bunu kazasız, sıkıntısız aşan ilk ülke de Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Olaylar tüm Avrupa'ya yayılacak"

Fransa'da yaşanılanların tüm Avrupa'ya yayılacağını savunan Bağış, Türkiye'ye yaşatılanların aynısını tüm Avrupa devletlerinin yakından göreceğini kaydetti. Olayların pek çok ülkeye daha sıçramaya başladığını belirten Bağış, "Olaylar Fransa'dan Belçika'ya, Hollanda'ya ve Avusturya'ya doğru yayılıyor. Bize o zaman çok fazla şiddet kullanıyorsunuz, çok fazla biber gazı kullanıyorsunuz, tazyikli suya ne gerek var diyenlerin şimdi nasıl mücadele ettiğini en son gece gördük. Ben şimdi Gaziantep'ten Avrupalı liderlere çok önemli bir tavsiye'de bulunmak istiyorum. Zannetmeyin ki dün bize olan yarın size de olacak derken biz sizi uyarmak istiyorduk. İşte yaşıyorsunuz aynı süreci. Ama sizi zorda bırakacak iki belanız daha var. Biri PKK, diğeri de FETÖ. Bize yaptıklarının çok daha beterini size yapacaklar. Ayağınızı denk alın, bunları korumayı bırakın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bağış, 2018 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Zeynep Yılmaz'a tekerlekli sandalyesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonun'da yapılan törene AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, kent protokolü, Diriliş Gençlik Federasyonu yetkilileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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