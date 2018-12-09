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İvedik OSB'den 'arsa ortaklığı' modeli

İvedik OSB Başkanı Gültekin, "Özellikle yüksek teknolojili ürün üreten firmalardan arsa kirası almak yerine, bu firmalara arsa karşılığı ortak olma temeline dayalı bir model geliştirdik" dedi.
09 Aralık 2018 21:16
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İvedik OSB'den 'arsa ortaklığı' modeli

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İvedik OSB) Başkanı Hasan Gültekin, özellikle yüksek teknolojili ürün üreten firmalardan arsa kirası almak yerine, bu firmalara arsa karşılığı ortak olma temeline dayalı bir model geliştirdiklerini belirterek, "Firmalardan nakit kira bedeli istemeden, onların işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Gültekin, AA muhabirine, OSB'de yatırım yapmak isteyen firmaların, arsa kirası için nakit ödemede bulunmasının önüne geçecek ortaklık modelini anlattı.

Arsayı ilgili firmaya satıp, kiraya vermiş gibi göstererek bölgeye büyük firmaları çekmek istediklerini ifade eden Gültekin, "Örneğin firmaya metrekaresi 100 liradan 5 dönümlük yer verdiğiniz zaman, bunun aylık kirası 500 bin lira eder. Çok büyük bir meblağ. Bu modelde böyle bir kiraya verme durumu yok. OSB, firmaya ortak olacak." diye konuştu.

Bu modeli Türkiye'de ilk kez kendilerinin deneyeceğine işaret eden Gültekin, savunma sanayisi alanında Ankaralı bir firmayla bu tip bir sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Gültekin, yüksek teknolojili ürün üreten firmalarla modeli uygulamak istediklerini vurgulayarak, "Firmalardan kira talep edip onları sıkmak yerine, nakit para ödemek zorunda bırakmadan işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Arsa talebinde bulunacak firmaları bir güneş gibi gördüklerini ve Teknopark Ankara'daki firmaların bu güneşin ışığından yararlanmasını arzuladıklarını dile getiren Gültekin, büyük şirketlerle yakınlaşmanın teknopark firmalarının teknoloji yönünden önlerini açacağına inandıklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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