1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gündüz kıraathaneci, akşam torbacı

Kağıthane'de torbacının "zula evi"nden uyuşturucu madde, hap ve tabanca çıktı
09 Aralık 2018 21:26
Yazdır
Gündüz kıraathaneci, akşam torbacı

Çağlayan'da narkotimler, gündüz kıraathane işleten akşam ise uyuşturucu satışı yapan bir torbacıya operasyon düzenledi. Torbacının "zula evi"nde yapılan aramalarda, satışa hazır çok miktarda "skunk" diye tabir edilen ot esrar, "aslan" simgeli çok sayıda ecstasy hap ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de bir şahsın gündüz kıraathane işlettiği akşam ise torbacılık yaptığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, şahsı takibe alarak fiziki ve teknik takip yaptı. Takiplerin sonucunda torbacının iş yerinde hazırladığı uyuşturucu maddeleri evinde depoladığı ve araçla satış yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine torbacının adresini belirleyen polis, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen narkotimler, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Çağlayan Meral Sokak üzerinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek yere yatırılan şahısların bulunduğu iş yerinde bir miktar "skunk" diye tabir edilen ot esrar ele geçirildi.

Zula evinden "aslan" simgeli ecstasy haplar çıktı

Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından narkotimler, torbacıların Çağlayan Tepe Sokak'ta kaldığı ve "zula evi" olarak kullandıkları daireye operasyon düzenledi. Dairede didik didik arama yapan polis, banyodaki bir dolabın kapısını açtığında siyah poşetin içerisinde satışa hazır 55 adet "skunk" diye tabir edilen ot esrar ve 58 adet ecstasy hap ele geçirdi. Aramaları daha da derinleştiren narkotimler, mutfakta ise tezgahın altında gizlenmiş 2 adet tabanca ve şarjörlerine basılmış 24 adet mermi buldu. Ele geçirilen madde ve silahlara polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Mahsum Y. ve Yusuf T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ziver Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,108 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yengesini boğarak öldüren sanık: Gözüm döndü
09 Aralık 2018 22:42		 Rektöre tehdit mesajları atan profesöre gözaltı
09 Aralık 2018 20:56
2 sevgili doktoru katletmişti. İşte detaylar
09 Aralık 2018 19:11		 Lise öğrencisinin katil zanlısı yakalandı
09 Aralık 2018 18:41
Boşanma aşamasındaki öğretmen eşinden şikayetçi oldu
09 Aralık 2018 17:11		 Doktor cinayetine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı
08 Aralık 2018 22:31
Okul müdiresi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı
08 Aralık 2018 15:28		 Hakim ile servis şoförünün 'yer' tartışmasına takipsizlik
06 Aralık 2018 21:52
Rüşvet alırken yakalanan memur gözaltına alındı
06 Aralık 2018 21:12		 İstanbul Havalimanı'ndaki olaylara ilişkin tahliye kararı
05 Aralık 2018 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
Sibirya soğukları kapıda!
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Serbest bırakılmıştı, tekrar gözaltına alındı
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Müteahhite otopark jesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en lezzetli yemek 1
Game of Thrones 1
istatistik 1
hevayı ilah edinme 2
trollemek 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
sarı yelekliler 3
kültürel müslüman 2
gelinim yatakta 2
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam