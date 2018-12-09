İsviçre dergisinde Dalyan ve Marmaris'e yer verildi

Dalyan ve Marmaris, İsviçre'nin yüksek tirajlı yayınlarından Ferientrends ve Schweizer Famile dergilerine konu oldu.

İsviçre'nin tüketiciye yönelik iki seyahat dergisinden biri olan Ferientrends de Dalyan ve Marmaris hakkında makale yayımlandı. Yılda iki kez Almanca yayımlanan, seyahat trendleri ve destinasyonlar üzerine ilginç konulara yoğunlaşan dergide Dalyan hakkında okuyuculara bilgiler verildi.

22-24 Ağustos tarihlerinde İsviçre Kültür Müşavirliği ve YDA Dalaman Havaalanı'nın katkılarıyla Dalaman'a gelen İsviçreli basın mensupları Ortaca Belediyesi ile DLM Tur'un konuğu olmuştu. Gazeteciler Dalyan ve çevresini gezerek yakından tanıdı.

Turizmci Ali Mürşit Yağmur, İsviçre'de turizme yönelik iki önemli yayında bölgenin yer almasının tanıtım amacıyla basın mensuplarına yönelik yaptıkları çalışmaların meyvesini vermeye başladığının göstergesi olduğunu söyledi.

Dalyan'da bulundukları süre içerisinde Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı'nı gezen İsviçreli gazetecilerin çamur banyosunu da deneyimleme şansı bulduklarını belirten Yağmur; "İztuzu'nda Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (DEKAMER) ziyaret eden basın mensupları, burada yetkililerden bilgi aldı." dedi.

Yağmur, turun ardından gezi notları ve fotoğraflarla bölgeden ayrılan İsviçreli gazetecilerin, deneyimlerini çalıştıkları gazetelerde okuyucularıyla paylaşmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Dalyan tanıtımı için davet edilen İsviçre'nin tüketiciye yönelik iki seyahat dergisinden biri Ferientrends'in yüksek tirajlı önemli bir yayın olduğuna değinen Yağmur, seyahat trendleri ve destinasyonlar üzerine ilginç konulara yoğunlaşan dergide yayımlanan Dalyan ve Marmaris makalesinin bölge hakkında bilgiler aktardığını belirtti.

Yağmur, tanıtım çalışmaları kapsamında davet edilen İngiliz basın mensuplarının da bölgeyi çok beğendiklerini ve yayınlarında okuyucularına duyuracaklarından kuşku duymadıklarını sözlerine ekledi.