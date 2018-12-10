Usta öğreticiler hangi sendikalara üye olabilir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okul ve kurumlarda, 21.5.1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ek ders karşılığı usta Öğreticiler çalıştırılmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, gerek Yönetmelik ve gerekse bu kapsamda çalışan usta öğreticiler, her ne kadar sigortalı olsalar da 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup, işçi sayılmamaktadırlar.

Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin üye olabileceği işçi sendikalarına, usta öğreticileri üye işçi sendikalarına üye olamazlar. Dolayısıyla memur sendikalarına üye olabilirler.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bilgilendirme e-maili aşağıdadır;

Ahmet KANDEMİR