1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Masa başında çalışanlar için boyun fıtığı tehlikesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Bağçacı, masa başında çalışan bireylerin boyun fıtığı tehlikesiyle sürekli karşı karşıya olduğunu söyledi.
09 Aralık 2018 21:37
Yazdır
Masa başında çalışanlar için boyun fıtığı tehlikesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Bağçacı, masa başında çalışan bireylerin boyun fıtığı tehlikesiyle sürekli karşı karşıya olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Bağçacı, boyun ağrılarının günlük hayatta giderek görülme sıklığı artan ve birçok kişinin muzdarip olduğu, her insanın hemen hemen hayatının belli bir döneminde tecrübe ettiği ağrılardan biri olduğunu ifade etti. Bağçacı, "Boyun ağrıları giderek masa başı, ofis, cep telefonu, bilgisayar gibi boynumuzun sürekli öne eğilerek vakit harcandığı, başın öne doğru eğilerek sabit bir pozisyonda insanların kaldığı durumlarda boyun ağrısı sıklığında giderek artış meydana gelmekte. Boyun ağrısını tüm nüfusun yaklaşık 1 bölü 3'ü hayatının belli bir döneminde tecrübe edebilmekte. Boyun ağrısı, doğru duruşun sağlanmadığı, giderek masa başında uzun süre öne eğilerek elektronik cihazların kullanıldığı durumlarda oldukça kolay ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle masa başı çalışanlarda ergonometrik duruşun, hastaların nasıl masa başında oturmaları gerektiği, nasıl boyunlarını yıpratmadan çalışabilecekleri konusunda hastaların eğitilmesi oldukça önem arz etmektedir. Hastaların doğru oturma pozisyonu, doğru boyun postürünü seçmeleri, ara ara masa başı çalışırken ara vererek kısa süreli yürüyüşler yapmaları, postür adını verdiğimiz doğru duruş içinde mutlaka egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Boyun fıtığı çoğunlukla cerrahi dışı fizik tedavi yöntemleriyle kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık"

Boyun fıtığının çoğunlukla cerrahi dışı, lokal enjeksiyon, fizik tedavi, manuel terapi gibi fizik tedavi yöntemleriyle kolaylıkla tedavi edilen bir hastalık olabildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Bağçacı, yüzde 5 ile 10'luk bir hasta kesiminin de cerrahiye gidebildiğini belirterek, "Ancak hastalarda doğru duruşun devam etmediği, doğru şekilde postürün ayarlanmadığı durumlarda fıtığın nüksedebilmesi, hastaların ne kadar biz tedavi etsek de şikayetlerinin önemli ölçüde azalmadığını görürüz. Bu nedenle hastaların özellikle postür, ergonometri, masa başında kullandıkları bilgisayar, mouse, klavye gibi cihazlar açısından oldukça onların doğru konumlanması açısından iyi eğitilmeleri bilgi sahibi olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Boyun fıtığının hastaların günlük yaşantısına olan etkileri hakkında da bilgi veren Bağçacı, "Boyun fıtığı çok ileri seviyelerde olmadığı sürece başa yayılan ağrı, her iki kolda uyuşma, tek taraflı kol ağrısı, uzun süre başı öne eğdiğimiz zaman boyunda beliren ağrı, nadiren de olsa parmaklarda güç kaybına neden olabilir. Kişinin günlük hayatında eğer çok çok ileri değilse konforunu ve günlük yaşantısındaki performansını oldukça etkileyici olabilmektedir. Çok ilerlediği zaman parmaklarda güç kaybı, çok çok daha ilerlediği zaman kolda çok şiddetli uyuşma, karıncalanma, gece uykudan uyandıran ağrı, nadiren de olsa çok ilerlerse bacaklarda güç kaybına neden olabilir. Tabii bu tür hasta grupları cerrahiye giden küçük bir hasta kesimidir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,440 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Romatizmadan alışkanlıklarınızı değiştirerek kurtulun
08 Aralık 2018 23:01		 Boyun tutulmalarına dikkat
10 Kasım 2018 16:52
Bel ağrısının 7 önemli nedeni
07 Kasım 2018 19:22		 Masaj koltuğuna oturmadan bir daha düşünün
04 Kasım 2018 15:12
6 haftadan uzun süren bel ağrısına dikkat
03 Kasım 2018 15:21		 Bel ağrısına karşı egzersiz önerileri
18 Ekim 2018 23:20
Bel ağrısı iş gücü kaybına neden oluyor
14 Ekim 2018 17:50		 Bel fıtığı tedavisinde geleneksel yöntem
29 Eylül 2018 23:12
Stres bel ağrısını artırıyor
22 Eylül 2018 15:09		 Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek' çalışma
08 Eylül 2018 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
Sibirya soğukları kapıda!
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Serbest bırakılmıştı, tekrar gözaltına alındı
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Müteahhite otopark jesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en lezzetli yemek 1
Game of Thrones 1
istatistik 1
hevayı ilah edinme 2
trollemek 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
sarı yelekliler 3
kültürel müslüman 2
gelinim yatakta 2
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam