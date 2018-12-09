Üniversiteli mehteranlar kalelerdeki bayrakları yeniliyor

İlçe merkezinde kısa bir konser veren öğrenciler, daha sonra geleneksel kıyafetleriyle Toprakkale'ye geldi. Mehter marşları çalarak kalenin zirvesine yürüyen gençler, yıpranan Türk bayrağını indirerek yerine yenisini göndere çekti.

İstiklal Marşı eşliğinde yeni bayrağı göndere çeken üniversiteli mehteranlar, şehitler için de dua okudu.

OKÜ Genç Gönüller Kulübü Başkanı Oğuzhan Ulaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaleler şehri olarak bilinen Osmaniye'de tarih bilinci aşılayabilmek adına etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kulüp bünyesinde kurulan mehteran takımının kentte bulunan kalelerde bayrak yenileme faaliyetine devam ettiğini belirten Ulaşlı, "Üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere kentimizdeki bütün öğrencilerimize tarih şuurumuzu aşılayabilmek, geçmişimizi, tarihimizi unutturmamak adına bu tür faaliyetler düzenliyoruz. Daha önce aynı etkinliği Hemite Kalesi'nde yapmıştık. Kaleler şehri olarak nitelendirdiğimiz kentimizde bütün kalelerimizde yıpranan bayraklarımızı yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bayrağın namus ve şeref olduğunu dile getiren Ulaşlı, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.