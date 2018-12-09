1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

Uşak'ta köyünü çevreleyen ormandaki meşe palamutlarının toplanması ve satışını organize eden Muhtar Özhan Uğuz, köylülere yıllık ortalama 40 bin liralık gelir kapısı açtı.
09 Aralık 2018 22:17
Yazdır
Muhtarın girişimi köylüye gelir kaynağı oldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy muhtarı, meşe palamutlarının toplanması ve satışı için fabrikayla sözleşme imzalayarak, köyüne yıllık ortalama 40 bin liralık gelir kapısı açtı.

Ahat köyü muhtarı Özhan Uğuz, üç yıl önce katıldığı bir toplantıda meşe palamudunun Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir tesiste, deri sanayisinde kullanılmak üzere valeks maddesine dönüştürüldüğünü öğrendi.

Köyü çevreleyen ormanlardaki palamutların toplanarak satışı için fabrikayla sözleşme imzalayan Uğuz, üç yıldır köylülerin meşe ormanlarından topladığı palamutların taçlarını fabrikaya satarak gelir elde etmelerini sağladı.

Muhtar Özhan Uğuz, AA muhabirine, meşe palamudunun köylülere ek gelir kapısı olduğunu söyledi.

Sonbahar aylarında yere dökülen palamutların köylüler tarafından toplanarak muhtarlığa getirildiğini buradan da fabrikaya nakledildiğini anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Köyümüzün çevresinde meşe ormanları yoğun. Vatandaşlar tarım sezonunun bitmesiyle sonbaharda gelir elde edemiyordu. Şimdi herkes ailece meşe palamudu topluyor. Topladıkları palamutların içindeki pelitleri inek, koyun ve keçilere yem olarak veriyor, tacını ise bize getiriyorlar. Fabrika, palamut taçlarınının kilosunu 50 kuruştan satın alıyor. Bu yıl şu ana kadar 80 ton palamut tacının satışını yaptık."

Köylüler için palamut toplamanın iyi bir ek gelir kaynağı yarattığını söyleyen Uğuz, "Birkaç ay sürüyor bu iş. Palamut toplanmasa çürüyüp yok oluyor, köylüler toplayınca arazide bir tür temizlik de yapılmış oluyor. Bu işten herkes mutlu." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Kemal Sargın da ailecek palamut topladıklarını, pek çok köylünün evde oturmak yerine kendisi gibi arazide bu işi yaptığını belirterek, "Üç yıldır bu işi yapıyoruz, köye gelir oluyor, hayvanlara da yem sağlıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,458 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hobi bahçesinde tropik bitki yetiştirdi
09 Aralık 2018 22:57		 Batmanlı lise öğrencisi ödüllere doymuyor
09 Aralık 2018 22:52
Kayakçıları tipi bile durduramadı
09 Aralık 2018 22:27		 Hurda malzemeden geyik heykeli yaptı
09 Aralık 2018 22:22
Doktor adayı kansere yenik düştü
09 Aralık 2018 21:21		 'Defne yolu' 3,8 milyon lira ek gelir getirecek
09 Aralık 2018 21:11
Bakan Soylu devreye girmişti! Trabzon'a getirildi
09 Aralık 2018 20:39		 Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
09 Aralık 2018 20:24
Taksici aracında unutulan 40 bin lirayı sahibine verdi
09 Aralık 2018 19:58		 Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
09 Aralık 2018 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pekcan: Gerekirse soğan ithal ederiz
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
Sibirya soğukları kapıda!
Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere yerleşin' önerisi
'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarında rekor artış
Acemi 'dilenci' 100 lira topladı
Serbest bırakılmıştı, tekrar gözaltına alındı
Emekli polislerden 3600 ek gösterge açıklaması
BTK uyardı: Bu sitelere dikkat!
Müteahhite otopark jesti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en lezzetli yemek 1
Game of Thrones 1
istatistik 1
hevayı ilah edinme 2
trollemek 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
sarı yelekliler 3
kültürel müslüman 2
gelinim yatakta 2
mazeret izni 1
SON İLANLAR
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sultanbeyli SYDV Personel Alım İlanı
Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Senirkent Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Güneykaya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel alacak
Asar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Aliağa Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam